Les iconiques taxis noirs de Londres vont s’associer à Uber

Uber est venu pour amplifier le concept que nous avions des taxis, en leur volant du terrain depuis lors.

À Londres, s’il y avait quelque chose qui pouvait surpasser Uber, c’était la tradition et la touche visuelle que les taxis ont dans la ville. Cependant, en gagnant encore plus d’avantages, les iconiques Black Cabs vont collaborer avec la plateforme.

Uber se joint aux taxis noirs typiquement londoniens

Bien qu’il soit prévu que le service ne soit pleinement opérationnel qu’au début de 2024, TechCrunch a indiqué que les chauffeurs de taxi de Londres peuvent déjà s’inscrire pour des trajets sur Uber. En réalité, certains chauffeurs ont exprimé leur intérêt à figurer sur la plateforme.

En attendant, les passagers pourront commencer à demander des courses à bord d’un taxi noir, en ayant accès à une estimation du prix.

D’après Andrew Brem, responsable d’Uber au Royaume-Unis, les Black Cabs sont un élément emblématique de la ville de Londres, aimé à la fois par les Londoniens et les visiteurs, et il est fier de travailler côte à côte.

Cet accord entre Uber et les taxis noirs de Londres fait suite à un autre accord conclu il y a plus d’un an. Le géant des transports privés s’est associé aux taxis jaunes emblématiques de la ville de New York, les intégrant à sa plateforme.

Selon la presse, Uber travaille à l’intégration des taxis noirs dans son application, offrant aux passagers plus d’options et favorisant la collaboration entre eux et les services de taxi traditionnels.

Aujourd’hui, en Europe et au Moyen-Orient, les chauffeurs de taxi représentent plus de 10% des trajets avec Uber.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :