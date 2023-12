La smart #1 prouve une autonomie estimée lors d’une course de consommation

Les 28 et 29 novembre, trois équipes (composées d’un journaliste et d’un partenaire ou client de la Sociedade Comercial C. Santos) ont parcouru en voiture smart #1 le trajet entre Maia et Matosinhos (Leça da Palmeira), en passant par Porto.

L’Eco Race smart #1 a quitté les locaux de l’entreprise à Maia-Aeroporto et a également transité par les showrooms de Felgueiras et Boavista (Porto) avant d’arriver à destination.

L’objectif était de parcourir les quelque 125 km du trajet avec la consommation d’énergie la plus faible possible. Malgré ces objectifs d’économie, il a été demandé aux équipes de conduire de manière « normale », de manière à ce que cela ressemble au comportement habituel d’un conducteur soucieux de son accélérateur.

Contrairement à d’autres épreuves, les courses de consommation ne visent pas la vitesse (bien qu’un temps minimum pour accomplir l’épreuve ait été fixé), mais l’efficacité énergétique.

Les équipes devaient maintenir une vitesse minimale de 80 km/h sur autoroute et de 40 km/h sur les routes nationales et municipales. La plupart des duos ont gardé la climatisation allumée, en ne modifiant que la régénération (deux niveaux sur la smart #1) et les modes de conduite (Sport, Confort et Eco étant les options sur le modèle).

NETCOST a participé à l’Eco Race smart #1

L’itinéraire Maia-Felgueiras était le plus court (55 km), mais empruntait uniquement des routes nationales et municipales, plus techniques et comportant de nombreux virages et des pentes plus raides.

Le trajet Felgueiras-Leça da Palmeira (70 km), quant à lui, privilégiait les autoroutes. Un parcours urbain, à travers Porto et Matosinhos, était également inclus.

Le conducteur 1 de chaque équipe a conduit de Maia-Aeroporto à Felgueiras. Le deuxième trajet a été assuré par le conducteur 2. Les trois véhicules utilisés par l’équipe étaient des smart #1, de niveau d’équipement Premium.

Les consommations étaient inférieures aux chiffres annoncés

Au terme des deux jours, l’équipe ayant obtenu les meilleures performances a participé à l’Eco Race smart #1 le 28 novembre et se trouvait dans la voiture 2. Ce duo a parcouru les 125 km de l’épreuve avec une moyenne de seulement 14,35 KWh/100, ce qui, compte tenu des 62 kWh de capacité utile de la batterie lithium-ion de la smart #1, serait suffisant pour une autonomie totale de 432 km.

En réalité, si les calculs étaient effectués pour les 66 kWh de capacité totale de la batterie, l’autonomie totale de l’équipe gagnante serait de 459,9 km. La consommation moyenne du duo gagnant est bien inférieure aux 16,8 KWh/100 annoncés par la marque (selon le cycle d’essai WLTP) pour la version Premium de la smart #1.

Sur les six équipes participantes, une seule n’a pas réussi à atteindre des consommations moyennes inférieures à la « barre » annoncée par le fabricant : l’équipe de la voiture 1 du premier jour de l’événement a terminé légèrement au-dessus, avec une consommation de 17,05 KWh/100.

L’Eco Race smart #1 by Soc. Com. C. Santos, la deuxième action de ce genre menée par notre entreprise, a été couronnée de succès. En plus d’être un point de rencontre intéressant entre les participants, elle a permis une fois de plus de montrer que les voitures 100 % électriques sont une option pour un large éventail d’utilisateurs, même pour ceux qui parcourent quotidiennement des distances pendulaires.

A déclaré Aquiles Pinto, responsable des relations publiques de la Sociedade Comercial C. Santos.

