Les véhicules autonomes sont-ils exempts de contraventions ? Alors, qui paie l’amende

Les pays, les lois, ne sont pas prêts à accueillir des véhicules autonomes. Selon une enquête, ces véhicules ne peuvent pas être sanctionnés pendant qu’ils conduisent, car la législation actuelle exige que les sanctions soient appliquées aux conducteurs réels. Alors, qui paie ces amendes de circulation ?

Les voitures autonomes sont immunisées contre les amendes de circulation en vertu de la loi actuelle

Le développement de la technologie rapproche de plus en plus la réalité des voitures autonomes. Cependant, les lois sur la circulation évoluent clairement à un rythme beaucoup plus lent, ce qui conduit à des situations où les voitures autonomes sont immunisées contre les amendes de circulation.

C’est la conclusion à laquelle parvient une enquête réalisée par le média californien NBC Bay Area. Les préoccupations croissantes concernant les voitures sans conducteur amènent certaines personnes aux États-Unis à se demander s’il est nécessaire de légiférer sur la nouvelle technologie.

Actuellement, de nombreuses rues en Californie sont utilisées comme terrain d’essai pour des centaines de voitures autonomes, malgré les préoccupations concernant la sécurité et les doutes sur la capacité des autorités à poursuivre les véhicules autonomes lorsqu’ils commettent des infractions.

Les constructeurs de ces véhicules automatisés affirment avoir besoin de continuer à accumuler des kilomètres pour améliorer la technologie et la rendre plus sûre. Cependant, une grande partie des tests se déroule dans les rues des villes, aux côtés de conducteurs et de piétons humains, et il reste encore beaucoup à découvrir sur le fonctionnement de ces voitures.

Conduite autonome : la responsabilité restera-t-elle toujours impunie ?

Les véhicules autonomes semblent commettre moins d’erreurs qu’un conducteur humain, mais en même temps, ils peuvent commettre de nouvelles erreurs que les humains ne commettent pas.

Des cas de voitures autonomes ayant brûlé des feux rouges, bloqué un véhicule médical et même emprunté une voie fermée à la circulation ont déjà été signalés. Cependant, lorsque ces voitures ont commis des infractions, les médias californiens ont rapporté que les autorités ne pouvaient rien faire à ce sujet, car seule une personne conduisant peut être verbalisée en Californie.

Le journal a eu accès à une note interne du chef de la police de San Francisco, Bill Scott, dans laquelle il dit aux agents :

Aucune amende pour infraction de circulation ne peut être émise si le [véhicule autonome] est en mode sans conducteur. La technologie progresse rapidement, parfois plus rapidement que la législation ou les réglementations ne peuvent s’adapter aux changements.

Ajoute le chef de police.

Calme, car il y a ensuite « l’autre côté de la loi, ou plutôt son absence »

Paradoxalement, en Californie, les véhicules autonomes ont été sanctionnés pour des infractions de stationnement, mais semblent être immunisés contre les amendes pour des infractions commises pendant la conduite.

Cette situation montre un traitement inégal, selon certains avocats qui représentent des cyclistes victimes d’accidents impliquant des voitures autonomes.

Selon l’un de ces avocats, les véhicules sans conducteur ne correspondent pas exactement au cadre légal actuel en Californie et l’État a besoin de nouvelles lois pour réglementer efficacement cette technologie en évolution.

Cela se reflète également un peu dans le monde en général, car les États-Unis sont actuellement l’un des pays les plus avancés en matière de futur avec des voitures autonomes.

