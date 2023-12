Tesla lance officiellement son pick-up électrique Cybertruck

Qu’on l’aime ou qu’on la déteste, la Tesla Cybertruck est le plus grand lancement de véhicule électrique de 2023 – et d’une certaine manière aussi le plus mystérieux. En réalité, le nouveau site de l’entreprise qui décrit ce véhicule montre, pour la première fois, un intérêt raffiné pour la promotion et la présentation d’un véhicule qui, comme l’a dit Elon Musk à la fin de l’événement, apportera le futur sur les routes du présent. Bon marché, pas sur, elle devrait coûter environ 70 000 euros, la moins chère !

Bien qu’elle ait été révélée pour la première fois sous forme de concept en 2019, nous avons passé toutes ces années avec très peu de connaissances sur sa véritable autonomie, sa taille de batterie, ses fonctionnalités et, peut-être le plus important, son prix. Tout cela a changé aujourd’hui lors de l’événement de livraison de la Cybertruck à Austin.

Enfin et officiellement, la Cybertruck sera mise en vente avec un prix de départ de 60 990 dollars aux États-Unis. C’est pour la version de base à traction arrière, qui sera lancée en 2025 selon Tesla. La version à traction intégrale devrait être lancée l’année prochaine, annonce Tesla, et débutera à 79 990 dollars. Enfin, le modèle haut de gamme « Cyberbeast », également prévu pour 2024, commencera à 99 990 dollars.

Il est certain que pour le Portugal, quand elle arrivera ici, ces véhicules devraient être vendus à partir de soixante-dix mille euros, jusqu’à un peu moins de cent mille euros.

Il est également crucial de noter que Tesla affirme que tous ces chiffres n’incluent pas les crédits d’impôt ou les « économies probables » que le fabricant automobile mentionne, c’est-à-dire l’argent économisé sur le carburant; prenant en compte ces facteurs.

Les versions de la Tesla Cybertruck

Cyberbeast:

Performances: Autonomie (estimée) : 515 km ; Autonomie (+extension d’autonomie) : 705+ km ; Accélération : 0 à 100 km/h en 2,7 secondes ; Transmission : Intégrale ; Vitesse maximale : 209 km/h ; Capacité de remorquage : 4 990 kg ;

Dimensions: Poids : 3104 kg ; Capacité de chargement : 3 423,5 litres ; Jantes : 20″ ; Sièges : 5 adultes ; Écrans : Écran tactile central de 18,5 pouces ; Écran tactile arrière de 9,4 pouces ; Garage au sol : 433 mm en mode de levage ; Largeur totale : Rétroviseurs repliés : 2 200,7 mm ; Rétroviseurs dépliés : 2 413,3 mm ; Hauteur totale : 1790,8 mm ; Longueur totale : 5 682,9 mm ;

Recharge Recharge avec Supercharger max./Type de paiement : 250 KW max./paiement selon l’utilisation ; Vitesse de recharge : Jusqu’à 206 km en 15 minutes ;

Garantie: Base du véhicule : 4 ans ou 80 000 km, selon ce qui arrive en premier ; Batterie et unité de traction : 8 ans ou 240 000 km, selon ce qui arrive en premier.



Traction intégrale:

Performances: Autonomie (estimée) : 547 km ; Autonomie (+extension d’autonomie) : 755+ km ; Accélération : 0 à 100 km/h en 4,1 secondes ; Transmission : Intégrale ; Vitesse maximale : 180 km/h ; Capacité de remorquage : 4 990 kg ;

Dimensions: Poids : 2995 kg ; Capacité de chargement : 3 423,5 litres ; Jantes : 20″ ; Sièges : 5 adultes ; Écrans : Écran tactile central de 18,5 pouces ; Écran tactile arrière de 9,4 pouces ; Garage au sol : 433 mm en mode de levage ; Largeur totale : Rétroviseurs repliés : 2 200,7 mm ; Rétroviseurs dépliés : 2 413,3 mm ; Hauteur totale : 1790,8 mm ; Longueur totale : 5 682,9 mm ;

Recharge Recharge avec Supercharger max./Type de paiement : 250 KW max./paiement selon l’utilisation ; Vitesse de recharge : Jusqu’à 235 km en 15 minutes.

Garantie: Base du véhicule : 4 ans ou 80 000 km, selon ce qui arrive en premier ; Batterie et unité de traction : 8 ans ou 240 000 km, selon ce qui arrive en premier.



Traction arrière:

Performances: Autonomie (estimée) : 402 km ; Accélération : 0 à 100 km/h en 6,7 secondes ; Transmission : Arrière ; Vitesse maximale : 180 km/h Capacité de remorquage : 3 402 kg ;



Tout comme pour le lancement du Model 3 il y a quelques années, il nous reste à savoir quand le modèle de base, le Cybertruck le plus « abordable », sera réellement disponible à la vente. Compte tenu des nombreux retards jusqu’à présent, il est très probable que les premières années (voire années) de production du Cybertruck se concentrent sur les modèles les plus chers, jusqu’à ce que Tesla puisse le produire à grande échelle.

Sans surprise, ces prix sont également nettement plus élevés que ceux annoncés par le PDG de Tesla, Elon Musk, en 2019. À l’époque, il avait dit que le pick-up commencerait à 39 900 dollars pour la finition de base et atteindrait 69 900 dollars. Cependant, les prix se sont finalement avérés être de 20 à 30 mille dollars de plus que ce qui avait été initialement annoncé.

Il sera intéressant de voir le défi auquel ce véhicule imposant sera confronté sur les routes européennes, et ce que cela impliquera en termes de prix et de coûts d’exploitation.

À la fin de l’événement, quelques véhicules ont été remis à leurs propriétaires, qui les ont reçus des mains d’Elon Musk lui-même.



