Historique: Le PDG de Volkswagen prévoit des licenciements massifs : « nous ne sommes plus compétitifs »

« Avec bon nombre de nos structures, de nos processus et de nos coûts élevés, nous avons cessé d’être compétitifs en tant que marque Volkswagen ». Cette phrase a été prononcée par le PDG du groupe Volkswagen, Thomas Schäfer, dans l’un des canaux internes de l’entreprise.

Et les travailleurs paient aussi…

Le débat porte sur le plan d’économie que l’entreprise prépare pour les trois prochaines années, avec lequel elle prévoit d’économiser un total de 10 milliards d’euros de coûts. Un montant qui implique inévitablement les travailleurs de l’entreprise.

Si la déclaration de Schäfer était claire, celle de Gunnar Kilian, membre du Conseil des Ressources Humaines, ne l’était pas moins. Selon l’agence, lors de la même conversation, Kilian aurait averti :

Nous devons être assez courageux et honnêtes pour jeter à la mer des choses qui sont en double au sein de l’entreprise ou qui sont simplement un fardeau dont nous n’avons pas besoin pour obtenir de bons résultats.

Bien qu’il ait lui-même souligné que la plupart des économies ne seraient pas supportées par les travailleurs, il a commencé à parler de plans de retraite anticipée ou partielle. Dans la stratégie précédente, l’entreprise prévoyait une réduction progressive du nombre d’emplois.

L’idée était que les travailleurs qui prenaient leur retraite ne soient pas remplacés et qu’en 2029, l’entreprise ait un effectif en phase avec les nouveaux temps.

Selon Motorpasión, Schäfer s’est adressé aux syndicats de Volkswagen en ces termes : réaliser des économies de 10 milliards d’euros et une marge opérationnelle entre 9 % et 11 % d’ici 2030 « ne sera pas suffisant sans des réductions significatives. Et nous devons également résoudre les problèmes complexes, y compris ceux liés au personnel. »

Les nouvelles sur les problèmes économiques de Volkswagen ne cessent de s’accumuler

En annonçant le plan de restructuration, Schäfer a déclaré que « le toit est en feu » et qu’il est vraiment dangereux de ne pas économiser sur les coûts de production. Ces coûts ont explosé avec les voitures électriques pour l’entreprise et maintenant ils ont un problème.

En plus du fait que la demande de voitures électriques pourrait ralentir, la vérité est que Tesla ou les fabricants chinois causent beaucoup de dommages à Volkswagen, tant en Europe qu’en Chine. Changer le cap de Volkswagen, c’est comme essayer de changer celui du Titanic, mais l’iceberg semble se rapprocher et le mouvement de l’entreprise est trop lent.

Il est à noter que certains rapports suggèrent que Volkswagen a besoin de 30 heures pour produire son ID.3, tandis que Tesla a seulement besoin de 10 heures pour produire une Model 3. Une différence de temps basée sur un processus plus automatisé et sa Giga Press, qui a un impact direct sur les coûts de production.

Tesla souhaite également s’assurer qu’elle peut continuer à réduire ces coûts à l’avenir et ainsi augmenter la marge pour des prix plus bas.

