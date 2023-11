L’Atlantique a été traversé par le premier avion alimenté à l’huile de…

En plus des véhicules légers et du transport terrestre lourd, les avions représentent également un défi en termes de durabilité. Après tout, ils parcourent de plus grandes distances par voie aérienne et transportent un poids important, à la fois eux-mêmes et les passagers et les cargaisons. La solution pour beaucoup est claire : SAF.

Pour la première fois, un avion commercial long-courrier a traversé l’Atlantique en se rendant de Heathrow à l’aéroport JFK de New York. L’avion était alimenté exclusivement par SAF, composé principalement d’huile de cuisson usagée et de produits à base de plantes – 88% HEFA (hydroprocessed esters and fatty acids).

Jusqu’à présent, les régulateurs n’autorisaient les compagnies aériennes à utiliser que 50% de carburant écologique pour alimenter leurs moteurs.

Ce n’est pas un vol à zéro émission, mais cela démontre absolument que nous avons aujourd’hui d’énormes leviers et opportunités pour réduire considérablement l’empreinte carbone de l’aviation.

Déclare Holly Boyd-Boland, vice-présidente du développement d’entreprise de Virgin Atlantic, à Sky News.

Le SAF est l’une des alternatives les plus viables pour la décarbonisation du secteur de l’aviation, car il réduit les émissions nettes du secteur sans nécessiter de modifications des avions ou des moteurs spécifiques.

L’avion qui a traversé l’Atlantique, exploité par Virgin Atlantic, a toutefois été critiqué par Matt Finch de Transport and Environment :

Un vol bien intentionné qui a été mal exécuté, et a été mal exécuté à cause du carburant qui entre dans l’avion. Le carburant qui entre simplement n’est pas durable.

Dans la perspective du professeur Graham Hutchings de l’Université de Cardiff, « ce vol est une bonne chose » car il est important d’utiliser le SAF. Cependant, il est nécessaire de clarifier « les points forts, les limites et les défis qui doivent être abordés et surmontés si nous voulons développer les nouvelles technologies nécessaires dans quelques décennies ».

