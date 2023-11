Tesla Cybertruck finit sur une remorque… Pour cette raison

Il est vrai qu’au cours des derniers temps, quelques versions candidate (RC) du Tesla Cybertruck ont été vues en remorquage, mais toutes étaient liées à des pannes. Cette fois, un conducteur d’un pick-up électrique de la société d’Elon Musk s’est garé au mauvais endroit et la ville de San Francisco s’en est chargée avec sa main de la justice. Même en tant que véhicule célèbre, il n’y a eu aucune indulgence !

Elon Musk paiera-t-il l’amende du Cybertruck ?

Comme cela a été capturé par un membre du groupe de propriétaires de la Tesla East Bay et publié sur le compte du X (anciennement Twitter) du groupe, le Cybertruck RC a d’abord reçu une amende de stationnement et a ensuite été remorqué par une grande remorque jaune.

Dans la vidéo du pick-up qui est remorqué, on peut voir que son poids exerce une grande pression sur la petite voiture qui se trouve en dessous. Les spécifications divulguées semblent indiquer que les Cybertrucks pèsent légèrement plus de 3 tonnes. Et en effet, on remarque que la remorque n’est pas très à l’aise avec le poids qu’elle transporte.

Le véhicule n’a jamais été vu par « son propriétaire ». Et certains des enthousiastes de la marque se demandaient même si la voiture n’était pas intentionnellement garée à cet endroit pour être remorquée. Ce serait éventuellement un test de ses systèmes.

Les premiers modèles du Cybertruck seront livrés ce jeudi (30), dans le cadre d’un événement qui se déroule à la « Gigafactory » d’Austin, au Texas (États-Unis). Et le fabricant a annoncé l’heure des livraisons : 20 heures en heure du Portugal continental.

L’événement de livraison du Cybertruck sera diffusé en direct en ligne, probablement sur les canaux officiels de Tesla sur des plateformes telles que le X (ancien Twitter) et YouTube. Cependant, jusqu’à présent, il n’y a pas encore de liens pour suivre la diffusion.



