Il existe une solution pour recharger un camion électrique en même temps que le ravitaillement en diesel

Un des défis de l’électrification ou de l’abandon des combustibles fossiles en général est le transport lourd, car les véhicules sont différents et répondent à des besoins plus exigeants.

Maintenant, un projet allemand a tenté de développer une alternative, qui est déjà d’ailleurs appliquée aux véhicules légers électriques : l’échange de batteries.

Le projet eHaul s’est déroulé dans des conditions réelles, avec deux camions électriques adaptés circulant quotidiennement entre les villes allemandes de Dresde et Berlin.

Pendant les tests, au lieu de s’arrêter à une station de recharge, les camions électriques ont vu leurs packs de batteries remplacés par d’autres déjà chargés, lors d’une opération qui, selon les responsables du projet, n’a pas dépassé le temps de ravitaillement d’un camion diesel. Cette solution a montré qu’elle pouvait être économique pour les entreprises de logistique.

Les modèles de camions électriques utilisés avaient des batteries d’une capacité moyenne de 440 kWh, répartie en deux packs de 220 kWh chacun. Cependant, les responsables du projet précisent que cela peut être ajusté en fonction des besoins de chaque client. Par exemple, avec des batteries plus petites, plus légères et moins chères.

En plus du coût de possession qui, selon l’équipe, est au même niveau que les modèles électriques à batterie et les modèles diesel, cela serait une alternative plus économique aux camions à hydrogène – l’option largement soutenue comme remplaçante idéale des modèles alimentés par des combustibles fossiles.

Maintenant, compte tenu de la fin du projet en septembre, le défi consiste à étendre les tests à un réseau de camions électriques plus large et à comprendre, avec les fabricants, la meilleure façon de procéder au changement.

