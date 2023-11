Il a dépensé 15 000 dollars pour concevoir le Tesla Cybertruck afin de l’envoyer à…

Que l’on aime ou non, la Cybertruck ne laisse personne indifférent. Mais est-il possible de fabriquer un pick-up Tesla pour 13 000 euros ? En bois oui, cette réplique du « tout-terrain » est déjà en route vers la maison d’Elon Musk !

Cybertruck en bois

Un Vietnamien a construit une réplique entièrement fonctionnelle de la Cybertruck de Tesla en bois. Truong Van Dao conduit sa famille dans la voiture à Bac Ninh, une petite ville du nord du Vietnam. Il va maintenant envoyer la réplique à Elon Musk. Selon Business Insider, cette œuvre d’art a coûté environ 15 000 dollars (environ 13 600 euros).

Truong Van Dao est un charpentier et un passionné de voitures qui, en plus de la Cybertruck, a créé toute une collection de véhicules fonctionnels en bois, dont un char d’assaut, une réplique d’une Bugatti et une Mercedes AVTR en taille enfant.

Étant admirateur d’Elon Musk, il n’a pas eu besoin de beaucoup de motivation de la part de ses followers pour se lancer dans le projet Cybertruck.

Pour coïncider avec le lancement du véritable Cybertruck, il a partagé sur sa chaîne YouTube, ND-Woodworking, une vidéo documentant tout le processus, qui, selon lui, n’a pris que 100 jours.

Après avoir commencé par un châssis, une structure et des roues en métal, Dao a ajouté des panneaux en bois, des sièges et des garnitures de roues. Les finitions comprennent des clignotants LED et un logo « X » illuminé sur l’une des portes. Le bois est imperméable, selon Dao cité par Business Insider.

Il a même fabriqué un Cyberquad fonctionnel qui s’ajuste parfaitement à la réplique du camion, que son plus jeune fils monte. Après avoir terminé le projet, Dao a contacté Musk et Tesla pour leur offrir sa réplique du Cybertruck.

Je suis un créateur de contenu passionné, avec un amour profond pour les véhicules en bois et une énorme admiration pour vous et pour Tesla. Je suis conscient que Tesla a eu sa part de défis pour concrétiser le Cybertruck. Cependant, je garde une foi inébranlable en votre vision et en les capacités de Tesla. J’espère avoir l’honneur d’offrir ce Cybertruck en bois à vous et à Tesla.

Écrit le créateur de l’œuvre sur le réseau social X.

@ndwoodworkingart 100 Days Building Tesla Cybertruck For Mr. Elon Musk P3 #homemade #diy #cybertruck #tesla #ndwoodworkingart #ndwoodart #elonmusk #woodart #woodworking #satisfying #amazing #foryou #trending #build ♬ original sound – ND-WoodArt

Les vidéos de sa création ont gagné en popularité sur les réseaux sociaux, atteignant plus de 70 millions de vues sur TikTok.

Tesla devrait prendre des notes sur l’assemblage et la finition de cette chose.

A dit un utilisateur de X.

C’est une façon intelligente de se présenter à l’homme le plus influent du monde.

A souligné un autre.

Comme nous le savons, Musk est très attentif à ce qui se dit et se présente sur Tesla sur X. En voyant la publication du Vietnamien… il a répondu :

Le charpentier vietnamien a décrit la réponse du fondateur de Tesla comme « vraiment indescriptible ».

L’homme est maintenant en communication avec Tesla pour que le véhicule soit envoyé aux États-Unis et a également été invité au lancement du Tesla Cybertruck jeudi par le président du club des propriétaires de voitures Tesla.

Les créations de Dao lui ont valu non seulement la reconnaissance de Tesla. Après avoir créé une réplique en bois de l’Audi Skysphere, il a été invité à rencontrer le directeur du design de l’entreprise.

Pour le moment, Tesla ne dispose pas de nombreuses unités de Cybertruck à livrer d’ici le 30 novembre. Cependant, la version en bois pourrait déjà donner envie à certains, du moins en attendant l’arrivée du vrai pick-up à 100 000 dollars !



