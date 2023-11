Savez-vous pourquoi les jets privés volent plus haut que les avions commerciaux

L’altitude de croisière des jets privés est supérieure à celle des avions commerciaux. En général, ces jets opèrent à environ 11 km (avec des variations dues au contrôle du trafic aérien le long de la route) et sont certifiés pour voler jusqu’à environ 12 km.

Certains avions à fuselage large, en revanche, ont des certifications plus élevées, atteignant jusqu’à 13 km (avec quelques variations, avec une classification inférieure). Cependant, en raison des restrictions du trafic aérien, ils peuvent ne pas opérer régulièrement à ces altitudes.

En revanche, les jets privés, associés au luxe et au confort, volent à des altitudes plus élevées. Selon Simple Flying, de nombreux jets ont une altitude maximale d’environ 16 km, bien qu’il y ait des jets avec des altitudes légèrement inférieures, limitées à environ 14 km.

Cette différence est due à plusieurs facteurs:

Premièrement, et bien que la sécurité soit une préoccupation, les jets ont plus de flexibilité en termes de réglementation et de systèmes, ainsi que d’une construction d’aéronef légèrement différente.

En cas de dépressurisation de la cabine, les avions commerciaux doivent descendre rapidement à une altitude sûre inférieure à trois kilomètres, avec suffisamment d’oxygène pour les passagers, ce qui nécessite des caractéristiques de conception et d’équipement de sécurité spéciales, telles que des masques à oxygène et des toboggans d’urgence. En revanche, les jets privés peuvent descendre plus rapidement et ont différents niveaux de pressurisation de la cabine et de fourniture d’oxygène. De plus, ils courent moins de risques d’endommager la structure en raison d’une défaillance du moteur, car celui-ci est situé à l’arrière de l’avion, loin de la cabine pressurisée.

Deuxièmement, les jets privés sont plus rapides et plus efficaces, car à des altitudes plus élevées, l’air est plus mince et plus froid, ce qui améliore l’efficacité des moteurs et réduit la consommation de carburant. Étant donné qu’ils doivent être compensés par le carburant nécessaire pour atteindre ces altitudes, celles-ci posent davantage de problèmes pour les avions commerciaux, qui sont plus lourds.

Troisièmement, et peut-être les raisons les plus évidentes, la taille. Les jets privés sont conçus pour être agiles et efficaces, avec un rapport puissance/poids plus élevé que les avions commerciaux. Cela signifie qu’ils peuvent monter plus rapidement et maintenir des vitesses plus élevées à des altitudes plus élevées. Les avions commerciaux, en revanche, sont plus lourds et volumineux, avec plus de passagers et de cargaison.

Enfin, le trafic aérien. Les avions commerciaux doivent suivre des trajectoires et des altitudes de vol prédéfinies, qui peuvent être congestionnées. Les jets privés, en revanche, ont plus de liberté pour choisir leurs itinéraires et altitudes, qui sont généralement moins fréquentés et plus directs.

En résumé, les jets privés présentent plusieurs avantages qui expliquent pourquoi ils sont les favoris des personnes les plus riches financièrement : taille, poids, puissance, sécurité, vitesse, efficacité et trafic.

