Voulez-vous construire une Tesla Roadster originale ? Elon Musk rend le design et l’ingénierie…

Elon Musk a toujours adopté une approche très ouverte en ce qui concerne sa technologie et ses brevets. Il s’est engagé dès le début à rendre l’accès à ceux-ci totalement public et disponible à tous, sous un format open-source. Il souhaite ainsi encourager la concurrence pour que Tesla puisse croître et devenir encore plus grande.

Pour illustrer cette position, Elon Musk vient de révéler une nouvelle position unique. Le PDG de Tesla a ouvert l’accès à tout le design et l’ingénierie de sa première Roadster à n’importe qui. Celui-ci peut donc être analysé et utilisé par n’importe qui, que ce soit pour reproduire cette voiture électrique ou l’utiliser dans d’autres projets.

All design & engineering of the original @Tesla Roadster is now fully open source. Whatever we have, you now have.https://t.co/5d10soAYr8 — Elon Musk (@elonmusk) Novembre 22, 2023

Toutes les informations sur cette voiture électrique sont désormais disponibles sur la page de service de ce modèle, prêtes à être consultées. Curieusement, contrairement à ce qu’Elon Musk a annoncé, toutes les informations nécessaires pour construire une Tesla Roadster originale à partir de zéro ne sont pas présentes.

D’après ce qui est décrit, ces informations « ont été créées pendant la phase de design du Roadster pour la recherche et le développement ». En même temps, Tesla souligne que cela « n’est pas une référence du fabricant ou un matériau de réparation et d’entretien et peut ne pas refléter précisément les modèles de production réels ou les pièces vendues ».

* some assembly required — Elon Musk (@elonmusk) Novembre 22, 2023

En pratique, et contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, il ne sera pas possible de construire une Tesla Roadster originale uniquement avec le matériel présent. Il manque beaucoup d’informations qui seront essentielles pour tous ceux qui souhaitent entreprendre cette initiative et construire leur propre modèle dans leur garage.

Bien qu’il manque beaucoup d’informations, cette documentation est importante pour ceux qui souhaitent analyser et comprendre comment la première Tesla Roadster a été conçue et créée à partir de zéro. En même temps, cela montre la position de la marque et d’Elon Musk face à la concurrence et comment ils rendent open-source (certaines) données internes de l’entreprise.



