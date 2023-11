Tesla en difficulté : les travailleurs suédois font des « grèves de solidarité » contre…

Tout a commencé comme une dispute entre des ateliers Tesla en Suède et est devenu un problème si important qu’il menace de compliquer les activités de l’entreprise dans tout le pays et même dans d’autres parties de l’Europe. Tesla est confrontée à une situation dans la région nordique que le PDG Elon Musk a déjà décrite comme étant une « folie ».

L’origine de tout : 130 mécaniciens

Pour comprendre ce qui se passe en Suède, il faut remonter à il y a près d’un mois, le 27 octobre, lorsque environ 130 mécaniciens de Tesla ont décidé de faire grève pour faire pression sur l’entreprise américaine. La raison, selon le IF Metall, un syndicat suédois comptant environ 300 000 membres, est que les employés de Tesla refusent de signer un accord collectif de travail, affirmant que « cela ne se fait nulle part ailleurs dans le monde ».

À première vue, le conflit semblait parfaitement contrôlé et de petite envergure. La grève a commencé avec seulement 130 travailleurs dans une douzaine d’ateliers dans sept villes suédoises. Ce à quoi les responsables de l’entreprise américaine, et certainement Musk, ne s’attendaient pas, c’est l’étendue de la grève et l’adhésion d’autres travailleurs suédois.

Les grèves de solidarité consistent essentiellement en des mouvements de travailleurs en support à des collègues d’autres entreprises. Comme le souligne l’University and College Union (UCU), ces actions sont interdites au Royaume-Unis et elles ont été interdites, au moins jusqu’en 2017, en Australie, où les syndicats et les travailleurs qui les ont réalisées ont été confrontés à des amendes et à des plaintes.

Depuis la convocation de la grève fin octobre, les mécaniciens de Tesla ont reçu le support de travailleurs d’autres entreprises et même d’autres secteurs. Certains occupent des fonctions si stratégiques pour les opérations du constructeur américain qu’ils pourraient sérieusement compromettre son activité dans le pays.

« C’est de la folie » – Elon Musk, PDG de Tesla

Cette phrase provient de Musk lui-même, qui a exprimé son étonnement face à ce qui se passe en Suède. Dans des déclarations à l’agence suédoise TT, l’entreprise a également qualifié les mesures prises par le IF Metall de « regrettables ».

Nous avons déjà proposé des accords équivalents ou meilleurs que ceux couverts par la négociation collective et nous ne voyons aucune raison de signer un autre accord. Les employés de Tesla méritent des conditions de travail décentes et sûres, tout comme tous les autres sur le marché du travail suédois. Le IF Metall négocie avec l’entreprise depuis longtemps, mais celle-ci refuse de signer un accord et viole ainsi les principes fondamentaux du marché du travail suédois.

Soutient l’organisation.

Au-delà de la Suède

Les chiffres du World Population Test montrent que la Suède n’est en aucun cas le principal marché de la multinationale en Europe. Ses chiffres sont inférieurs à ceux du Royaume-Unis, de l’Allemagne et de la France. Le conflit du travail en Scandinavie pourrait devenir beaucoup plus important si, comme le souligne l’analyste industriel Matthias Schmidt, les syndicats d’autres pays soutiennent la revendication suédoise.

Cela pourrait devenir une boule de neige dans différents pays et être reproduit ailleurs. Le plus grand risque est bien sûr l’Allemagne. Nous nous attendions à ce qu’un événement similaire se produise en Allemagne lors de l’ouverture de l’usine, avec des syndicats si puissants. Cela a été un énorme choc culturel pour Elon.

Ajoute Schmidt.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :