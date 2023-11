Présentation des Mercedes-Benz E Station et CLE

La société commerciale C. Santos a présenté les dernières nouveautés de Mercedes-Benz et nous avons déjà jeté un coup d’œil. Les nouveaux Classe E Station et CLE peuvent être vus de près dans les salles d’exposition de l’entreprise, à Maia (aéroport), Boavista (Porto) et Felgueiras.

Les deux modèles qui viennent d’entrer chez Comercial C. Santos sont de segments différents, mais ils ont une chose en commun : la qualité Mercedes-Benz et la technologie que la marque ne manque pas d’inclure dans ses propositions.

Si l’E Station se distingue par son espace et son utilisation polyvalente, le CLE cherche à séduire les passionnés de voitures sportives d’excellence.

D’abord, l’E Station améliorée

La nouvelle Mercedes-Benz E Station est fonctionnelle, technologique et a un design dynamique. Comparé à son prédécesseur, la largeur a été augmentée d’environ 28 mm à 1519 mm, offrant plus d’espace aux passagers arrière.

L’empattement a augmenté de 22 mm, à 2961 mm. Si nécessaire, le compartiment à bagages peut être agrandi de 615 litres à 1830 litres. Avec les motorisations hybrides rechargeables, la capacité du compartiment à bagages est de 460 à 1675 litres.

En plus d’être plus grande, la nouvelle Mercedes-Benz E Station a un design plus dynamique, assuré par des détails tels que la ligne de toit et la lunette arrière inclinées.

C’est dans le design intérieur que la nouvelle Mercedes-Benz Classe E se distingue de son prédécesseur. Si la Classe E Station est équipée de l’affichage facultatif du passager avant, une grande surface en verre du MBUX Superscreen s’étend jusqu’à l’affichage central. Ce système, avec une connectivité 5G, fournit des informations aux trois écrans, permettant des appels vidéo, des jeux, l’utilisation des réseaux sociaux, entre autres.

Les graphiques de l’écran peuvent être personnalisés, le conducteur dispose de deux styles d’affichage (Classique et Sportif) et de trois modes (Navigation, Assistance, Service).

En suivant la tendance récente de Mercedes-Benz, tous les moteurs de la nouvelle gamme Classe E W214/S214 sont électrifiés avec une technologie mild-hybrid ou hybride rechargeable.

De plus, les premières motorisations du modèle sont le E 200 essence (moteur à essence M 254 de 204+23 ch et 320 Nm de couple) et le E 220 d Diesel (OM 654 avec 197+23 ch et 440 Nm de couple).

La Mercedes-Benz Classe E Station 300 e (hybride rechargeable avec motorisation thermique essence) a une puissance électrique de 95 kW (129 ch) et une autonomie allant jusqu’à 112 km (WLTP).

En revanche, la Mercedes-Benz Classe E Station 300 de (hybride rechargeable avec motorisation thermique diesel) a une autonomie allant jusqu’à 112 km (WLTP). Cette version peut, la plupart du temps, circuler exclusivement en mode électrique sur route, sans utiliser le moteur à combustion.

L’E 200 Station commence à partir de 65 750 euros et l’E 220 d à partir de 70 000 euros. L’E 300 est proposée à partir de 76 550 euros et l’E 300 de à partir de 78 550 euros.

Prochainement, les versions All-Terrain arriveront, et la variante Mercedes-AMG E53 est prévue pour le deuxième trimestre 2024.

Ensuite, la sportive Mercedes-Benz CLE

Mercedes-Benz crée des voitures de rêve, alliant sportivité et élégance, pour séduire les conducteurs les plus exigeants.

La nouvelle CLE combine les innovations de conception et techniques de la Classe C et de la Classe E. Avec un design expressif, un équipement de confort exclusif pour une individualité maximale et une performance de conduite précise, le nouveau coupé deux portes ne fait aucun compromis en termes d’espace.

Avec une longueur de 4850 mm, une largeur de 1860 mm et une hauteur de 1428 mm, le nouveau modèle deux portes est le plus grand coupé du segment moyen. Le concept dimensionnel – en particulier l’empattement, qui est 25 mm plus long – du coupé CLE offre beaucoup plus d’espace que le modèle Classe C Coupé.

Les passagers arrière bénéficient également de plus d’espace et donc de plus de confort.

Le coffre offre également 60 litres de volume supplémentaire.

À l’intérieur, on retrouve le tableau de bord entièrement numérique de 12,3 pouces, l’écran central de 11,9 pouces orienté verticalement vers le conducteur et l’éclairage d’ambiance dynamique à 64 couleurs.

Le CLE adopte de nombreuses innovations numériques de la nouvelle Classe E. Avec la nouvelle architecture électronique et la troisième génération du système d’information et de divertissement MBUX, il s’agit du coupé le plus intelligent de Mercedes-Benz.

Grâce à l’électrification systématique et à la réduction intelligente des dimensions des moteurs, le nouveau CLE est une référence en termes d’efficacité : les moteurs essence et diesel sont mild-hybrides et, en plus d’un turbo-compresseur, ils disposent tous deux d’un démarreur/alternateur intégré (ISG) de 48V.

Ce système permet des fonctions telles que la circulation en roue libre, une puissance supplémentaire et la récupération d’énergie, ce qui permet des économies de carburant significatives et de meilleures performances de conduite.

En Portugal, les motorisations disponibles au lancement sont la CLE 200 Coupé (moteur essence de 1999 cm³ de 204 + 23 ch) et la CLE 220 d Coupé (moteur diesel de 1993 cm³ de 197 + 23 ch). La version essence est proposée à partir de 61 800 euros et la version diesel à partir de 64 800 euros.

Le cabriolet CLE rejoindra la gamme en 2024. Avec ces deux nouveaux modèles, Mercedes-Benz répond aux désirs de nombreux clients des segments Classe C et Classe E.

