Pour accélérer l’indépendance énergétique, l’Europe aura un câble de 1000 km jusqu’en Égypte

L’Égypte ambitionne de devenir un centre d’exportation d’énergies renouvelables ou d’hydrogène vert. En effet, les conditions et l’emplacement en font le centre de nombreux projets, dont l’un sera également signé par l’Europe.

L’entreprise belge Jan De Nul a confirmé cette semaine avoir signé un « accord historique » avec l’Égypte pour entamer une étude en vue de la construction d’un câble qui transportera plus de 2 GW d’énergie solaire et éolienne de l’Égypte vers l’Europe, sur une distance de plus de 1000 km. Selon l’entreprise, l’Afrique du Nord possède le plus grand potentiel d’énergie solaire au monde.

L’Europe se relie à l’Égypte vers l’indépendance énergétique

Le câble a été décrit par la Commission européenne comme un « projet emblématique », car il aidera l’Europe dans ses efforts pour se déconnecter du gaz russe, ainsi que pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions.

La Commission européenne inclut ce projet dans une liste de « Projets d’Intérêt » bénéficiant de procédures d’autorisation et de financement accélérées. Malgré cela, il doit encore être approuvé par le Parlement et le Conseil européen.

Ce câble de 1000 km ne sera pas le seul projet de liaison entre les énergies renouvelables produites en Afrique du Nord et l’Europe. En effet, il existe déjà des connexions câblées entre le Maroc et la France, et d’autres sont prévues entre la Tunisie et l’Italie, ainsi qu’entre le Maroc et le Royaume-Unis.

L’Europe et l’Égypte seront reliées par un câble, une mission qui ne sera pas facilitée compte tenu de la profondeur allant jusqu’à trois kilomètres et des défis que la construction d’un navire câblier compétent (deux fois plus grand que les navires habituels) apportera.

Le début de la mise en œuvre du projet est prévu pour 2027.

