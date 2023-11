Tesla va facturer une nouvelle taxe pour limiter la congestion aux Superchargeurs

Il n’est pas rare que les stations de charge Tesla soient saturées et qu’il y ait de longues files d’attente pour recharger les batteries de leurs voitures électriques. Ce processus inévitable peut toutefois être accéléré de manière simple et équitable.

En limitant la charge des voitures électriques, Tesla peut libérer les Superchargeurs et ainsi rendre les arrêts à ces points plus rapides. Avec cette idée, l’entreprise d’Elon Musk a maintenant créé une nouvelle règle en facturant un nouveau tarif pour limiter la congestion.

Peeked a bit into 2023.38, lots of stuff seems to be in motion.

Congestion fees added (if you charge above 80% on a congested supercharger)

« object on road » pushed by map service (waze-like, but detected by (other tesla) car visions?)

option to autodial 911 on airbag deploy

— green (@greentheonly) Octobre 20, 2023