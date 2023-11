Juge trouve des preuves que Tesla et Musk étaient au courant du défaut du pilote automatique

Bien que les voitures Tesla soient très populaires, elles ont également fait l’objet d’une certaine controverse en raison des problèmes et des conséquences du pilote automatique. Aujourd’hui, un juge a trouvé la preuve que la marque et Elon Musk étaient au courant du défaut de cette fonctionnalité intelligente dans les véhicules.

Tesla et Musk savaient du défaut de l’autopilote, dit le juge

Selon les informations de l’agence Reuters, un juge de la Floride a trouvé des « preuves raisonnables » que le PDG de Tesla, Elon Musk, et d’autres cadres dirigeants savaient que les véhicules de la société avaient un système d’autopilote défectueux. Et, malgré cela, ils permettaient aux voitures d’être conduites de manière dangereuse.

Le juge Reid Scott, du tribunal du comté de Palm Beach, a décidé la semaine dernière que le plaignant d’une action en justice pour un accident mortel pourrait poursuivre en justice et intenter une action en dommages-intérêts contre Tesla pour avoir commis une faute intentionnelle et une négligence grave.

Cette décision récente marque un tournant dans cette controverse, étant donné que la société de voitures électriques a été exonérée de plusieurs accusations relatives à son système de conduite automatique.

Le juge a déclaré avoir trouvé des preuves indiquant que Tesla « s’est engagée dans une stratégie de marketing qui présentait les produits comme étant autonomes » et que les déclarations publiques de Musk sur la technologie « ont eu un effet significatif sur la croyance en les capacités des produits ».

L’affaire concernée est liée à un accident survenu en 2019 à Miami, impliquant une Tesla Model 3 appartenant à Stephen Banner. La voiture est passée sous la remorque d’un camion de 18 roues stationné sur la route, coupant ainsi le toit de la voiture et tuant Banner.

Le juge a également déclaré que l’accident était « effrayamment similaire » à un accident mortel survenu en 2016 impliquant Joshua Brown. Dans ce cas, les capteurs d’autopilote de la Tesla Model S n’ont pas réussi à distinguer une remorque blanche d’un camion traversant la route, ce qui a été fatal pour le conducteur. Ainsi, le magistrat conclut que « il est raisonnable de conclure que le défendeur Tesla, par le biais de son PDG et de ses ingénieurs, était pleinement conscient du problème avec l’autopilote qui a échoué à détecter la circulation transversale ».

Les réactions aux déclarations du juge commencent déjà à apparaître et Bryant Walker Smith, professeur de droit à l’Université de Caroline du Sud, considère le résumé des preuves fait par le juge comme significatif, car il suggère des « incohérences alarmantes » entre ce que Tesla savait en interne et ce qu’elle affirmait dans ses campagnes marketing. Selon Smith, « cette opinion ouvre la voie à un procès public où le juge semble enclin à admettre de nombreux témoignages et autres preuves qui pourraient être assez embarrassantes pour Tesla et son PDG. Et maintenant, le résultat de ce procès pourrait être un verdict avec des indemnités punitives ».

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :