La Suède prétend détenir une « batterie révolutionnaire » capable de réduire la dépendance envers…

L’industrie européenne dépend fortement des batteries et des matières premières en provenance de Chine. Bien sûr, si elle ne parvient pas à garantir l’approvisionnement, l’Europe ne peut pas être autosuffisante et se place dans une position de vulnérabilité commerciale et économique.

Northvolt a révélé avoir fabriqué une batterie plus durable et moins coûteuse, conçue pour stocker l’électricité, qui n’utilise pas de lithium, de nickel, de graphite et de cobalt. Ce sont des matières premières rares et dont nous avons besoin de la Chine.

Le seul grand fabricant national de batteries électriques en Europe a annoncé avoir conçu une batterie avec une densité d’énergie supérieure à 160 watts-heure par kilogramme.

Comme le partage The Guardian, l’entreprise souhaite utiliser la batterie pour équiper des centrales de stockage d’électricité, cherchant à étendre son application dans le futur.

L’utilisation de la technologie des ions de sodium n’est pas nouvelle, mais nous pensons que c’est le premier produit entièrement exempt de matières premières critiques. C’est une avancée fondamentale. Cela offre une option qui ne dépend pas de certaines parties du monde, y compris la Chine. Lorsque l’on pense à la sécurité énergétique, il est inconcevable de fonctionner sans leaders. L’impact que la création d’emplois peut apporter ne peut être sous-estimé. Il faut avoir des champions locaux ou régionaux.

Explique Patrik Andreasson, vice-président de la stratégie et de la durabilité chez Northvolt.

Le prototype de la batterie a été développé dans les laboratoires de l’entreprise à Västerås, en Suède, et sera présenté aux clients l’année prochaine. L’entreprise n’a pas encore décidé où la batterie sera fabriquée en plus grande quantité.

Bien que la densité énergétique de cette batterie soit inférieure à celle que l’on trouve dans les batteries au lithium, Andreasson a assuré que Northvolt travaillera à l’augmenter tout en maintenant les coûts bas.

Northvolt a également expliqué que la batterie, qui est basée sur un cathode prussien blanc avec une teneur élevée en sodium et un anode de carbone dur, est plus sûre que les alternatives à haute température. De plus, elle espère atteindre des marchés tels que le Moyen-Orient, l’Inde et l’Afrique.

