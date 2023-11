Votre voiture n’a pas Apple Carplay ? Cette méthode permet de l’avoir partout

L’Apple Carplay est une plateforme développée par Apple qui permet aux utilisateurs d’intégrer leurs appareils iOS, tels que les iPhones, au système de divertissement de la voiture. Il a été conçu pour offrir une expérience de conduite plus sûre et sans distractions. Cependant, certains véhicules ne sont pas équipés de ce système. Un conducteur a estimé en avoir besoin et a développé quelque chose de très bien en utilisant un iPad.

Il est indéniable que l’Apple Carplay ou l’Android Auto offrent aux conducteurs une expérience de conduite plus sûre, car ils intègrent des outils de navigation, de divertissement et d’alarme qui contribuent à rendre les voyages plus sécurisés et plus performants. À cet égard, de nombreuses marques automobiles proposent déjà en « sortie d’usine » la possibilité de connecter l’Apple CarPlay, que ce soit sans fil ou par câble.

Cependant, de nombreux conducteurs aimeraient avoir cette plateforme dans leurs véhicules, mais comme ils n’ont pas eu la « chance de la modernité », ils ne peuvent l’obtenir que par des méthodes alternatives. C’est ce que nous montrons maintenant, une méthode alternative de grande qualité.

iPad Carplay

Depuis quelques années maintenant, les voitures offrent déjà la possibilité d’utiliser des systèmes d’infodivertissement alternatifs. Au lieu de n’avoir que les interfaces d’information des marques, les véhicules peuvent disposer des plateformes d’Apple ou de Google, Carplay et Android Auto respectivement.

Cependant, de nombreuses personnes n’ont pas de véhicules équipés de ces technologies et souhaitent les avoir. Pour cela, des méthodes alternatives sont utilisées, qui, pour certaines, s’avèrent même meilleures que celles intégrées par les marques.

Un utilisateur qui n’avait pas de Carplay dans sa voiture a décidé de mettre la main à la pâte et, avec son iPad, de créer une expérience Carplay complète. Pour cela, il a eu besoin d’un iPad avec GPS+cellular, d’un étui magsafe, et pour ajuster le tout de manière plus précise à son tableau de bord, il a fabriqué en 3D des pièces (https://www.thingiverse.com/thing:5436848) qu’il a ensuite adaptées au support pour iPad.

Comme l’iPadOS n’était pas conçu pour avoir CarPlay, le travail de création des widgets a été réalisé à l’aide de raccourcis. Ensuite, il a suffi de télécharger une ou deux applications, et de tout transformer en un modèle Carplay pour iPad, et voilà. Un système de navigation, de divertissement et d’information meilleur et de meilleure qualité que bon nombre des « natifs » disponibles sur le marché aujourd’hui.

Voyons comment utiliser les raccourcis et les applications.

Téléchargement des raccourcis + de l’application

Les raccourcis permettent de configurer les paramètres de l’application, tels que la luminosité, le volume, le contraste, augmenter la taille de la police, ouvrir des applications telles qu’Apple Music ou Maps. L’utilisateur peut les modifier directement dans l’application Raccourcis.

Les raccourcis permettent également de configurer un fond d’écran basé sur la photo de l’album appelé CarPlay. Cependant, l’auteur du travail a préféré utiliser un fond d’écran noir dans sa voiture, mais cela peut être ajouté selon les préférences de chacun.

Dans Paramètres, recherchez Concentration et créez un écran pour votre voiture, l’auteur l’a appelé Carplay. Il a également configuré un nouvel écran ne contenant que des widgets.

Dans l’application Raccourcis, ouvrez Automatisation, cliquez sur le bouton +. Lorsque la Concentration est activée, Faire : Exécuter le raccourci, choisissez le raccourci pour Carplay ON. Ensuite, créez la même automatisation pour la Concentration OFF.

Dans cette vidéo, l’auteur montre étape par étape :