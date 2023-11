Avez-vous déjà vu la première vidéo publicitaire officielle de Tesla ?

Il y a des marques et des marques! Tesla est la marque qui s’est démarquée dans le segment des véhicules électriques et sa popularité a permis qu’il ne soit même pas nécessaire de faire de la publicité. Mais le géant automobile a maintenant lancé sa première vidéo publicitaire.

Avez-vous remarqué que Tesla ne fait pas de publicité ? C’est vrai. En réalité, la société, autant que nous le sachions, n’a même pas de service de relations publiques. Mais, comme on dit, il y a toujours une première fois, Tesla a maintenant lancé sa première vidéo publicitaire mettant en avant la sécurité de ses véhicules.

En début d’année, Elon Musk a annoncé un changement de stratégie (de longue date) de Tesla, qui consistait à ne pas dépenser d’argent en publicité, mais à dépenser de l’argent pour améliorer ses produits – en comptant sur les propriétaires pour « répandre » le mot.

Les investisseurs de Tesla ont souvent suggéré au PDG d’envisager une certaine publicité pour mettre en valeur certaines caractéristiques et avantages des véhicules Tesla par rapport à la concurrence. Cela pourrait aider Tesla à atteindre de nouveaux consommateurs qui ne connaissent pas l’offre de la marque, surtout après les récentes baisses de prix.

Lors de la réunion annuelle, Elon Musk a déclaré que la marque « investirait un peu dans la publicité » et verrait ce que cela donnerait. En juin, quelques annonces Tesla sont apparues sur Google, ce qui a augmenté au cours des mois suivants.

Tesla mise sur une vidéo mettant en avant la sécurité…

Mais les investisseurs en voulaient plus, et la stratégie devait inclure des vidéos sur Internet et à la télévision. Maintenant, Tesla a lancé sa première vidéo publicitaire.

Dans sa première annonce vidéo, la marque a décidé de mettre en avant le niveau de sécurité de ses véhicules. Dans la vidéo maintenant publiée, Tesla révèle qu’elle peut connaître avec précision la position de certains accessoires dans le véhicule, grâce à de nombreuses données. La marque peut savoir, par exemple, à la milliseconde près, quand un airbag a été déclenché et, avec toutes les données qu’elle possède, adapter la conception du véhicule pour améliorer la sécurité.

L’annonce inclut un lien vers la page d’essai routier de la marque pour que les personnes puissent s’inscrire.



