Tesla a révélé les facteurs utilisés pour calculer l’autonomie de ses voitures électriques

Il n’est pas facile d’obtenir une estimation précise de l’autonomie dans n’importe quelle voiture électrique actuellement sur le marché. Il existe de nombreux facteurs à prendre en compte, dont certains peuvent être un peu plus difficiles à prévoir en raison de leur complexité.

Tesla parvient à fournir à ses voitures des valeurs proches de la réalité, ce qui donne aux conducteurs une sécurité supplémentaire pour leurs trajets. Bien sûr, cela prend en compte de nombreux facteurs, certains moins évidents ou un peu plus difficiles à obtenir.

Dans une publication sur le réseau social X, Tesla a révélé en détail tous les facteurs pris en compte par la marque. Des données telles que l’état de charge initial de la batterie, la température initiale, la pré-conditionnement, le poids brut combiné du véhicule, le coefficient aérodynamique et la consommation d’énergie spécifique sont utilisées pour calculer cette métrique.

Tous les facteurs utilisés ne sont pas évidents

En plus de ces données évidentes, Tesla a également révélé d’autres facteurs pris en compte dans le calcul de l’autonomie pendant le voyage. Nous avons ici la vitesse et la direction du vent, la température ambiante, l’élévation/inclinaison, la vitesse du trafic, l’accélération/décélération moyenne, la résistance de la surface et la consommation de HVAC.

Curieusement, Tesla a également mentionné des facteurs moins évidents, tels que l’humidité et la pression, ainsi que la charge solaire et la couverture nuageuse. D’autres choses comme la pression et l’état des pneus ou la surface de la route ne figuraient pas sur la liste, bien qu’elles puissent être considérées comme une partie importante pour déterminer l’autonomie.

Avec ces données et en utilisant les formules de Tesla, la marque rapporte ensuite l’autonomie que ses voitures pourront atteindre lors d’un voyage ou d’un trajet plus court. Bien sûr, elle tente de fournir une valeur proche de la réalité, ce qu’elle ne parvient pas toujours à faire.



