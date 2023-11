Le pape François succombe aux voitures électriques ! Voici le fournisseur du Vatican

Le Pape François succombe aux voitures électriques

Le changement qui se produit sur nos routes est inévitable et incontournable. Les voitures traditionnelles à moteur à combustion cèdent progressivement la place à une présence croissante de voitures électriques, montrant que cela devrait être la solution, principalement pour des raisons environnementales.

Le dernier changement a eu lieu dans l’un des endroits que nous considérons comme les plus traditionnels et conservateurs de la planète : le Vatican. Bien qu’il ait cette image et cette tradition, le Vatican, selon son plan à long terme « Conversion écologique », a signé un accord avec le groupe Volkswagen et recevra 40 voitures à zéro émission d’ici 2030, en commençant par les modèles Volkswagen ID.3 et ID.4.

Plus qu’un investissement pour l’avenir, ce changement au Vatican a déjà été officiellement lancé. Les premières voitures électriques ont été livrées cette semaine en présence du Pape François lui-même. Pour l’instant, des exemplaires des ID.3 et ID.4 ont été livrés, avec des plans pour que certains ID.5 soient mis à la disposition du Vatican.

Volkswagen sera le fournisseur du Vatican

Les premières unités des voitures électriques Volkswagen livrées au Vatican sont des versions Pro Performance. Cela signifie qu’elles sont équipées d’une batterie de 58 kWh et d’un moteur électrique arrière de 204 ch avec une autonomie d’environ 430 km pour l’ID.3 et d’environ 530 km pour l’ID.4 et l’ID.5, grâce à une batterie de 77 kWh.

En plus de cette mesure, le plan annoncé par le Vatican comprend une série de projets de durabilité visant à réduire l’impact environnemental. En plus de la flotte de voitures électriques, le Pape François et son équipe s’engagent à mettre en place un réseau de recharge sur leur territoire et à garantir que l’énergie provienne exclusivement de sources renouvelables.

C’est un changement important, d’autant plus qu’il représente un changement dans l’un des endroits reconnus comme étant peu enclins au changement. Néanmoins, le Vatican et le Pape François sont conscients de la nécessité de changer et que nous devons protéger la planète. Le processus commence maintenant avec les voitures électriques.

