Kemper : La moto électrique qui passe de 0 à 100 km/h en 5 secondes

Dans le domaine de la mobilité électrique, il ne s’agit pas seulement de voitures ! Il faut également prendre en compte les trottinettes, les avions, les segways, les motos électriques, etc. L’entreprise chinoise Yadea a récemment annoncé la Kemper Motorcycle, la moto électrique qui passe de 0 à 100 km/h en 5 secondes.

Il y a une autre option pour le segment des motos électriques. La Kemper Motorcycle de l’entreprise chinoise Yadea a déjà été présentée et se distingue par sa capacité à passer de 0 à 100 km/h en 5 secondes (plus précisément 4,9 secondes).

Cette moto a la capacité d’atteindre une vitesse maximale de 99 miles par heure, soit près de 160 km/h. Tout cela est réalisé grâce au nouveau moteur de 40 kW de YADEA.

Cette moto est équipée du système de freinage ABS de Bosch. Un autre point fort est le fait de pouvoir charger 80% de la batterie en seulement 10 minutes.

En ce qui concerne le panneau de contrôle, la Kemper Motorcycle est dotée d’un écran de 7″ qui affiche en temps réel plusieurs variables.

En termes de gestion, cette moto dispose d’une application qui permet d’analyser l’autonomie de la batterie, la température et le nombre de cycles, de contrôler à distance et de localiser la moto, d’activer/désactiver le système antivol, etc.

Une autre nouveauté est la Dash Cam 1080p. Avec cette caméra, il est possible de capturer toutes les aventures et même d’enregistrer des incidents. Grâce à l’application, il est facile d’accéder aux vidéos et de les partager.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :