Galaxy Z Flip5 vs. Razr 40 Ultra : Bijou et terrain de jeu

Le Samsung Galaxy Z Flip5 et le Motorola Razr 40 Ultra sont probablement les deux téléphones à clapet les plus attrayants de l’année 2023 avec un grand écran frontal. Nous voulions les comparer de plus près. Cependant, il faut déjà dire que les deux appareils sont globalement excellents, mais ils sont bons dans des domaines différents.

L’essentiel en bref:

Si vous recherchez un smartphone pliable, vous ne vous trompez pas avec le Galaxy Z Flip5 ou le Razr 40 Ultra.

Le Razr est un peu plus polyvalent, tandis que le Galaxy est un peu plus élégant.

Sur l’écran frontal du Razr, vous pouvez lancer n’importe quelle application, tandis que sur le Galaxy Z Flip5, vous ne pouvez en lancer que quelques-unes.

Le Galaxy a un appareil photo légèrement meilleur et laisse une impression globale un peu meilleure.

Les deux téléphones à clapet se ressemblent beaucoup en termes d’équipement et de prix.

Galaxy Z Flip5 vs Razr 40 Ultra: Comparaison extérieure

Vous connaissez déjà les caractéristiques des deux téléphones ; vous trouverez également une comparaison des spécifications techniques ci-dessous. Donc, en bref : Le Samsung Galaxy Z Flip5 et le Motorola Razr 40 Ultra sont tous deux des smartphones que vous pouvez plier en deux et transporter de manière compacte. Afin de ne pas toujours avoir à les déplier, les deux fabricants les équipent de grands écrans frontaux avec de plus en plus de fonctionnalités.

Galaxy Z Flip5 et Razr 40 Ultra Flipped (Image : Charles A)

Les deux appareils sont techniquement similaires et sont dans la même gamme de prix. Le Razr 40 Ultra est arrivé quelques mois avant le Z Flip5 sur le marché. Ce n’est pas le premier téléphone pliable pour aucun des deux fabricants, mais c’est le premier avec un si grand écran extérieur qui vous permet d’effectuer de nombreuses tâches uniquement là-bas.

Les écrans des deux téléphones mesurent respectivement 3,4 pouces et 3,6 pouces. Pour comparaison, les premiers smartphones à écran tactile étaient plus petits et avaient une résolution inférieure. Le premier iPhone 4S avec Siri de 2011, par exemple, avait un écran de 3,5 pouces et une résolution

