ChargePoint dévoile un système de charge ultrarapide de 500 kW pour les véhicules électriques

ChargePoint a lancé la mise en œuvre à grande échelle de l’Express Plus Power Link 2000 DC, son nouveau système de charge rapide capable de fournir des vitesses de charge allant jusqu’à 500 kW.

L’Express Plus est une plateforme modulaire de charge rapide DC qui se compose de blocs d’alimentation pouvant accueillir jusqu’à cinq modules de puissance pour atteindre une spécification de charge souhaitée. Les blocs d’alimentation fournissent de l’énergie pouvant être partagée dynamiquement entre les stations de charge Power Link, qui sont les unités réelles qui se connectent à un véhicule.

Les stations de charge disposent de câbles et d’un matériel refroidis par liquide, conçus pour une expérience de charge fiable, et peuvent charger deux véhicules simultanément à des vitesses allant jusqu’à 500 kW. Les blocs d’alimentation attribuent intelligemment l’énergie en fonction des besoins de charge des véhicules spécifiques.

En particulier, le Power Link 2000 utilise une architecture de refroidissement propre pour fournir ces vitesses de pointe pendant de longues périodes. Cela signifie que les conducteurs de véhicules électriques peuvent charger et partir sans délai supplémentaire.

Express Plus Power Link 2000: une station de charge puissante et polyvalente

L’Express Plus Power Link 2000 est une station de charge qui fonctionne avec le logiciel ChargePoint pour offrir une expérience fluide et sans tracas aux conducteurs. Avec le nouveau logiciel, les conducteurs peuvent désormais profiter de fonctionnalités avancées telles que l’accès préférentiel au chargeur via un système de réservation et la fonctionnalité de paiement automatique utilisant le « Plug & Charge ».

La mise en œuvre du système ChargePoint Express Plus Power Link 2000 est une réalisation remarquable pour l’avancement de l’infrastructure des véhicules électriques. Avec ses capacités de charge ultra-rapides, il répond à la demande croissante de véhicules électriques, offrant aux conducteurs la commodité et l’accessibilité dont ils ont besoin.

Alors que nous entrons dans une nouvelle ère de transport durable, le système ChargePoint Express Plus Power Link 2000 est prêt à jouer un rôle clé dans la transition vers un avenir plus écologique et électrifié.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :