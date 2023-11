Premier vol de taxi aérien a déjà eu lieu ! Découvrez où…

Le monde évolue constamment ! Le secteur de l’automobile en est un bon exemple, avec maintenant une mise en avant des voitures électriques et même de l’hydrogène vert ! Mais il y a aussi déjà des « voitures volantes » et le premier vol d’un taxi aérien a déjà eu lieu.

Le taxi aérien de Joby est super silencieux…

Le fabricant américain Joby Aviation a marqué l’histoire de l’automobile volante en réalisant le premier vol d’un taxi aérien. Tout s’est passé à New York et c’était un succès.

Selon les informations, le vol d’essai du taxi aérien a eu lieu à l’héliport Downtown Manhattan le 12 novembre dernier et a marqué la première fois que Joby a volé en milieu urbain. Il convient de mentionner que l’engagement de l’entreprise est de transformer le transport urbain. Le « voiture volante » en essai est également super silencieuse.

JoeBen Bevirt, fondateur et PDG de Joby Aviation, a déclaré que cette « voiture volante »…

Peut accueillir un pilote et quatre passagers et peut voler à des vitesses allant jusqu’à 320 kilomètres par heure, ce qui signifie qu’un vol de Manhattan à (l’aéroport) JFK ne peut prendre que 7 minutes. Ces véhicules sont beaucoup plus silencieux, ce qui signifie que nous pouvons installer des sites de décollage et d’atterrissage dans plus d’endroits dans des villes comme New York.

Le maire de New York, Eric Adams, a déjà révélé qu’il prévoyait d’électrifier l’héliport, positionnant ainsi New York en tant que leader mondial des vols propres et silencieux.

Ici, à l’héliport de Downtown Manhattan, nous allons établir le premier héliport du monde avec une infrastructure pour hélicoptères électriques de cette nature – le premier de ce pays. C’est une nouvelle vision audacieuse de ce que nous voulons réaliser en tant que ville. Nous savons combien il est également important de réduire le bruit

Il y a déjà plusieurs entreprises qui créent des aéronefs à décollage et atterrissage vertical électriques (eVTOL). Cependant, le pari de Joby consiste à lancer des services de taxi aérien en 2025, en partenariat avec Delta Air Lines.

