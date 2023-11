Neo Motors est la première marque de voitures au Maroc et souhaite construire des véhicules électriques

Neo Motors, la première marque automobile 100% marocaine, a été fondée en 2017 par l’actuel ministre de la communication et de la culture du Maroc, avec le support du gouvernement. Le plan du constructeur est de construire des voitures électriques et de s’introduire en bourse dans le pays afin d’élargir sa production.

La première entrée sur le marché automobile se fera avec le Neo, un SUV urbain à moteur à essence, toit amovible et un prix inférieur à 19 000 euros.

Au départ, Neo Motors produira 3000 unités par an de son nouveau SUV. Ensuite, l’objectif est de tripler sa capacité en trois ans, tout en introduisant de nouveaux véhicules électriques qui seront vendus non seulement au Maroc, mais aussi en Europe et en Chine.

Comme le confirme le PDG à Bloomberg, Neo Motors est également en pourparlers avec la Banque africaine de développement pour obtenir de nouvelles sources de financement.

Basée à Ain Aouda, près de la capitale marocaine Rabat, Neo Motors, qui emploiera 580 personnes, a obtenu un investissement total de 14,24 millions d’euros, à partir de prêts et des efforts publicitaires du roi Mohammed VI du Maroc.

Neo Motors a travaillé sur un prototype de véhicule alimenté à l’hydrogène, le HUV, développé par l’entreprise NamX en collaboration avec Pininfarina.



