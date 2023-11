L’hydrogène peut-il rivaliser avec le diesel et l’essence ? Une étude souligne que…

Les combustibles fossiles sont fortement établis, ce qui rend la transition vers d’autres alternatives difficile et certainement longue. Le processus implique des études, qui peuvent être contradictoires, ainsi que des analyses approfondies de l’impact économique et environnemental des alternatives.

Ainsi, une nouvelle étude explore la viabilité des voitures électriques à piles à combustible à hydrogène dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Ce secteur libère chaque année plus de 230 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone rien qu’au Texas.

L’étude souligne que l’hydrogène peut être une alternative

L’étude, en portugais, « Prix compétitifs de l’hydrogène en tant qu’alternative économique à l’essence et au diesel dans le secteur des transports à Houston », conclut que le carburant à hydrogène émerge comme une alternative compétitive en termes de coûts et d’avantages environnementaux aux carburants liquides conventionnels.

Cette étude spécifique a prévu l’impact si environ 5,5 millions de véhicules immatriculés à Houston adoptaient l’hydrogène comme source de carburant.

Selon l’équipe, Houston abrite plusieurs usines d’hydrogène à des fins industrielles et présente un environnement favorable à son adoption en raison de plusieurs facteurs : abondance de ressources en eau, systèmes de filtrage robustes et infrastructure de gazoducs de gaz naturel soutenant la production et la fourniture d’hydrogène.

Après avoir comparé plusieurs processus de production d’hydrogène, les chercheurs ont compris son potentiel pour transformer le secteur des transports et ont souligné qu’il peut être un choix compétitif et écologiquement responsable pour les consommateurs, les entreprises et les décideurs politiques à Houston.

Comme mentionné au début de l’article, il est important de noter que des recherches sont en cours et que, étant donné qu’il s’agit d’études, elles sont limitées en termes de données. Bien sûr, les échantillons seront élargis à des échelles plus importantes et nous obtiendrons avec le temps de plus amples résultats et conclusions.

