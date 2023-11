PDG de Volkswagen espère avoir des voitures électriques à 20 000 euros dans la seconde moitié de…

Les voitures électriques sont vraiment ‘à la mode’ non seulement en raison de questions innovantes et de la technologie inhérente, mais aussi en raison de problèmes de durabilité et de protection de l’environnement. Cependant, le fait qu’ils aient encore des prix assez élevés fait que de nombreux conducteurs continuent d’opter pour des modèles traditionnels à combustion.

Cependant, certaines marques commencent à se concentrer sur des voitures électriques moins chères. Même Tesla, comme nous l’avons récemment rapporté, prévoit de commencer à produire bientôt une voiture électrique à 25 000 euros en Allemagne. Et d’autres marques automobiles vont suivre le même chemin…

Voitures électriques à 20 000 euros ? Elles pourraient arriver dans la seconde moitié de la décennie

Selon les informations fournies par Reuters, Volkswagen n’a pas encore pris de décision concernant la production d’une voiture électrique à 20 000 euros. Cependant, lors de la conférence Sueddeutsche Zeitung Wirtschaftsgipfel qui s’est tenue ce mercredi (15) à Berlin, Oliver Blume, PDG de l’entreprise allemande, a déclaré être convaincu que l’entreprise pourrait atteindre cet objectif d’ici la seconde moitié de la décennie.

Pour l’instant, selon ce que le PDG de la marque a dit lors de la conférence, la première étape pour réduire le prix des voitures électriques est sans aucun doute de réduire le coût des batteries qui les composent. Ainsi, Blume a indiqué que Volkswagen prévoit déjà de produire une cellule de batterie unifiée qui réduira de moitié le coût des batteries.

