Renault affirme qu’Ampère le mettra au même niveau que Tesla en 2026

L’objectif ambitieux a été prononcé par le PDG de Renault, Luca de Meo, lors du Capital Market Day d’Ampere, la nouvelle division de voitures électriques et de logiciels de la marque française. D’ici 2026, le constructeur espère être au même niveau que Tesla et les constructeurs chinois en matière d’électrification.

Les futures voitures électriques du groupe utiliseront une architecture logicielle basée sur la technologie Snapdragon Digital Chassis de Qualcomm, avec laquelle Renault collaborera étroitement. Le système d’exploitation utilisera le déjà connu Android Automotive OS de Google, ce qui permettra à la marque française d’offrir les dernières avancées en matière de connectivité et de services.

Avec Ampere, Renault cherche à réduire de 40% les coûts de sa prochaine génération de voitures électriques compactes, qui arrivera en 2027-2028. À ce moment-là, il estime que la parité des prix sera atteinte avec les modèles thermiques, tout en maintenant, voire en améliorant, ses marges bénéficiaires.

Ampere Renault signera les Twingo, R5, R4, Mégane, Scénic et deux autres modèles du segment C. Par ailleurs, la division dédiée aux voitures électriques développera les futures voitures électriques d’Alpine et de Dacia, ainsi que la nouvelle Nissan Micra et un SUV compact mondial pour Mitsubishi.

En plus des objectifs ambitieux que nous avons vus ici, Renault a élaboré le plan Ampere : une réduction de 50% des coûts des batteries, de 25% des systèmes de propulsion, de 25% des plates-formes et de 15% des carrosseries ; le réseau de fournisseurs sera optimisé de 40% et les coûts logistiques baisseront de 50% ; et le temps de production des nouvelles voitures électriques sera inférieur à 10 heures.

Profitant du lancement d’Ampere, Renault a rebaptisé les plateformes CMF-B EV et CMF-EV en AmpR Small et AmpR Medium.

