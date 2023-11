Découvrez la Xiaomi SU7, la première voiture électrique lancée par Xiaomi

Avec le marché des voitures électriques en pleine croissance, de nombreuses marques associées à la technologie ont décidé de se lancer dans ce domaine. Avec de nombreuses structures déjà en place, il est facile de proposer ces idées et de les développer rapidement.

Xiaomi a déjà emprunté cette voie et la Xiaomi SU7 sera bientôt officiellement dévoilée. Il s’agit de sa première voiture électrique et la marque souhaite donc faire une entrée remarquée sur le marché. Elle présente une couleur gris clair avec quelques détails en noir brillant qui soulignent son orientation sportive, bien qu’il existe également d’autres finitions et couleurs disponibles, comme prévu.

Ce véhicule offrira de nombreux accessoires optionnels parmi lesquels l’acheteur pourra choisir, notamment différentes finitions pour l’intérieur. Il y aura des sièges blancs ou orange, des rétroviseurs en fibre de carbone, quatre types de jantes différents et même un toit panoramique qui s’étend sur toute la partie supérieure de la voiture.

Il y aura une version « Founders Edition » qui comportera certains éléments exclusifs. De plus, il est également question d’une Xiaomi SU7 et d’une Xiaomi SU7 Max, deux versions dont la principale différence résidera dans une plus grande autonomie de la batterie pour le modèle Max, ainsi que dans une puissance moteur supérieure.

En termes généraux, il mesurera 4,99 mètres de long, 1,96 mètre de large et 1,4 mètre de haut, avec un poids de 1 980 kg. Ces chiffres seront soutenus par un moteur électrique de 220 ou 275 kW de puissance, selon la version choisie par le consommateur.

D’après les images présentées, il est clair que Xiaomi veut concurrencer directement la Tesla Model 3. Bien sûr, nous en sommes encore loin pour en savoir plus sur certains aspects clés, cela dépendra beaucoup de ce que la marque intégrera dans sa voiture électrique. Lorsque celle-ci arrivera sur le marché, tout sera dévoilé en détail et ce sera alors le moment de faire les comparaisons attendues.

