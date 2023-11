Renault fixe des objectifs pour Ampere et affirme ne pas la vendre à bas prix

Le constructeur automobile français Renault a déclaré que son unité de véhicules électriques Ampere, qu’elle prévoit de mettre sur le marché l’année prochaine, prévoit des revenus de 10 milliards d’euros en 2025, plus que doublant pour atteindre 25 milliards d’euros en 2031.

Renault ne vendra pas Ampere à bas prix

Le groupe a fixé des objectifs financiers pour l’unité, dont une prévision de rentabilité en 2025 et une marge opérationnelle d’au moins 10% à partir de 2030, avant une journée des investisseurs où il espère susciter le support pour une introduction en bourse prévue au printemps 2024.

Le plan a été compliqué par la demande plus lente de véhicules électriques, des marchés instables et une concurrence chinoise accrue, avec des sources proches de l’entreprise déclarant le mois dernier que l’évaluation attendue du PDG Luca de Meo de 8 à 10 milliards d’euros semblait trop ambitieuse.

Le directeur financier Thierry Pieton a déclaré aux journalistes avant la présentation que Renault ne vendrait pas Ampere à bas prix et qu’il disposait d’un flux de trésorerie important pour continuer à la financer en cas d’évaluation insatisfaisante pour une introduction en bourse (OPI).

Nous ne la donnerons pas sur un plateau.

A-t-il déclaré.

Interrogé sur la possibilité pour Renault de décider de distribuer les actions d’Ampere aux actionnaires actuels de Renault plutôt que de procéder à une introduction en bourse, il a déclaré : « Renault est toujours ouvert à d’autres options pour Ampere, mais l’introduction en bourse est l’option préférée ».

Des sources proches du sujet ont déclaré le mois dernier qu’il était peu probable que l’entreprise poursuive avec une introduction en bourse si l’évaluation globale d’Ampere descendait en dessous de 7 milliards d’euros.

Pieton a déclaré que Renault prévoyait de vendre des véhicules électriques au même prix que ses voitures à moteur à combustion plus tôt que ses concurrents, avec des modèles VE plus petits atteignant la parité des prix dans les deux prochaines années et les plus grands en 2027-2028.

Nous voulons démocratiser les véhicules électriques en Europe. Nous réduirons nos coûts pour baisser nos prix tout en améliorant nos marges.

A-t-il déclaré.

