Machine de gravure laser Creality Falcon2 22W : plus de puissance, précision et liberté

Les machines de gravure laser ont révolutionné notre façon de créer, que ce soit pour la personnalisation de bijoux, le bricolage à la maison ou la production en série de pièces complexes. Aujourd’hui, nous focalisons notre attention sur un outil particulièrement puissant : le graveur laser Creality Falcon2 22W.

Un laser 22W haute performance

Le Creality Falcon 2 est un véritable laser de 22 W, basé sur la dernière technologie de compression ponctuelle FAC (Focal point Array Compression). Avec cette technologie ingénieuse, 4 puissantes diodes laser de 6 W sont compressées pour augmenter la puissance du laser à 22 W. Cette puissance s’illustre par ses performances de coupe impressionnantes : 15 mm de bois en un seul passage, de l’acrylique noir de 10 mm et même une tôle d’acier inoxydable de 0,05 mm!

Vitesse et précision exceptionnelles

Le Creality Falcon 2 est doté d’une vitesse de gravure record de 25 000 mm/min, soit une rapidité deux fois plus grande que ses concurrents. Cela vous permet de réaliser davantage de projets en moins de temps. De plus, grâce à sa tache compressée de 0,1 mm, vous bénéficiez d’un niveau de précision inégalé.

Assistance aérienne intégrée pour un résultat plus propre

Cette machine de gravure laser est équipée d’une assistance pneumatique, que vous pouvez régler manuellement ou automatiquement via le logiciel LightBurn. Cette fonctionnalité aide à éliminer la fumée pendant le processus de gravure et préserve la lentille du laser pour un résultat de gravure plus propre.

Un grand espace de gravure et super adaptabilité

Le graveur laser Creality Falcon 2 est livré pré-assemblé à 90%, ce qui signifie que vous pouvez commencer votre parcours de gravure en trois étapes simples. De plus, sa zone de gravure généreuse de 400 x 415 mm offre suffisamment d’espace pour exprimer pleinement votre créativité.

La machine est également dotée de plusieurs caractéristiques de conception bien pensées pour votre confort. Par exemple, les supports de réglage en silicone peuvent être ajustés manuellement pour s’adapter aux tables inégales.

En complément, le Falcon 2 est équipé d’élévateurs réglables pour augmenter la hauteur de l’appareil, ce qui vous permet de graver des objets plus hauts tels que des planches à roulettes ou des ballons de basket. Enfin, avec son système de rangement de câbles intégré, vous n’aurez plus jamais à vous soucier du désordre des câbles lors de vos sessions de gravure.

Grande compatibilité logiciels et création hors ligne avec aperçu dynamique

Le Creality Falcon 2 est compatible avec de nombreux systèmes d’exploitation, y compris Windows et macOS. De plus, il fonctionne parfaitement avec différents logiciels de gravure laser, tels que LaserGRBL et LightBurn.

Avec le Creality Falcon 2, la création hors ligne est un jeu d’enfant. Il vous suffit d’insérer une carte TF et vous pouvez graver à tout moment et n’importe où. De plus, grâce à l’aperçu dynamique hors ligne, vous pouvez positionner et ajuster votre travail avec précision sans avoir à vous connecter à un ordinateur.

Ajoutez des couleurs à vos créations

Le Creality Falcon 2 permet de donner vie à vos œuvres. Lorsque l’acier inoxydable est chauffé par le faisceau laser, la surface métallique réagit et produit des centaines de couleurs. De quoi ajouter une touche artistique à vos créations!

Une technologie au service de la sécurité

Le Creality Falcon 2 est doté de systèmes de surveillance triple. Cela comprend une surveillance du débit d’air, un système de surveillance de l’objectif, ainsi qu’une alarme d’incendie. Ces fonctions permettent d’assurer une expérience de gravure sûre et efficace.

Offres promotionnelles

Si vous êtes intéressé par ce graveur, vous êtes au bon endroit au bon moment. Il y a en effet actuellement trois offres promotionnelles à ne pas manquer :

➡️ Graveur laser Creality Falcon2 22W : 569,00 € avec le code promo NNNFRCRF22, valable jusqu’au 30 décembre 2023.

➡️ Graveur laser Creality Falcon2 40W : 959,00 € avec le code promo NNNFRCF40, valable jusqu’au 30 décembre 2023.

➡️ Creality Rotary Kit Pro pour la gravure de surfaces courbes : 139,00 € avec le code promo NNNFRCRKP, valable jusqu’au 30 décembre 2023.