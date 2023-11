Les prix cassés sur les Projecteurs XGIMI pour le Black Friday sont enfin là !

XGIMI, une marque réputée pour ses vidéoprojecteurs de haute qualité, est ravie d’annoncer des réductions exclusives sur Amazon pour le Black Friday. Cette offre tant attendue donne aux consommateurs la possibilité de profiter de la technologie de pointe à un prix avantageux. La vente commencera le 17 novembre et se poursuivra jusqu’au 27 novembre, offrant une période prolongée pour bénéficier de ces remises exceptionnelles.

XGIMI MoGo 2

Le MoGo 2 est un vidéoprojecteur portable Android TV qui offre une expérience visuelle remarquable, malgré sa taille compacte. Le modèle diffuse une image avec une définition HD, une luminosité de 400 lumens ANSI. Il est équipé de haut-parleurs surround et de la technologie ISA 1.0 (Adaptation Intelligente de l’écran) pour une utilisation et une configuration facile.

Avec 400 lumens ANSI, le projecteur vidéo DLP offre une image avec une perte de luminosité minimale et des couleurs plus réalistes, enrichissant ainsi votre expérience de visionnage à domicile. Doté d’une lampe de longue durée de vie et d’une installation facile, le vidéoprojecteur dispose de l’adaptation intelligente de l’écran de XGIMI, vous permettant de le configurer facilement pour profiter de moments de cinéma sans réglage manuel.

➡️ Voir l’offre sur le XGIMI MoGo 2

Bénéficiez de 25% de réduction sur le MoGo2 à partir du 17 novembre. Il est disponible à 299€ au lieu de 399€ pour le Black Friday. N’hésitez pas à saisir cette opportunité pour améliorer votre expérience visuelle tout en réalisant une économie intéressante.

XGIMI MoGo 2 Pro

Pour une expérience de visionnage encore plus poussée bénéficiant des dernières technologies et une résolution supérieure, le MoGo 2 Pro est parfait. L’installation est rapide et facile grâce à l’Adaptation Intelligente de l’Écran (ISA 2.0), qui ajuste automatiquement l’image à son environnement en quelques secondes. De plus, le MoGo 2 Pro est capable d’afficher une image Full HD pour des films, des présentations, et des jeux vidéo d’une qualité exceptionnelle.

Le vidéoprojecteur intègre la norme de température de couleur D65 adoptée par Hollywood et une gamme de couleurs DCI-P3 de 90 %, restituant ainsi toutes les couleurs avec des détails brillants et réalistes. De plus, la fonction de protection des yeux détecte la présence de toute personne et arrête immédiatement la projection des images pour protéger les yeux.

➡️ Voir l’offre XGIMI MoGo 2 Pro

Le MoGo2 Pro est disponible à 479€ au lieu de 599€, soit une réduction de 20%. Profitez de cette offre exclusive pour enrichir votre expérience de visionnage avec les technologies les plus avancées.

XGIMI Halo+

Le Halo+ est le vidéoprojecteur le plus lumineux de sa catégorie, offrant une image Full-HD de 700 lumens ANSI dans un format ultra-compact. Pour une expérience audio immersive, le Halo+ est équipé de 2 haut-parleurs intégrés Harman Kardon, délivrant un son de qualité hi-fi. De plus, il dispose d’une technologie ISA (Adaptation Intelligente de l’Écran) qui simplifie son utilisation et sa configuration, ainsi qu’une batterie offrant 2,5 heures d’autonomie pour une utilisation en continu.

Le vidéoprojecteur offre une image FHD 1920×1080 complétée par 700 lumens ANSI, offrant ainsi une qualité d’image supérieure. Grâce à son design minimaliste et à sa batterie intégrée, le vidéoprojecteur est totalement portable, vous permettant de bénéficier de 2,5 heures de divertissement où que vous soyez. De plus, le Halo+ propose plus de 5000 applications de Google Play grâce à son système Android TV 10.0, pour un divertissement sans fin.

➡️ Voir l’offre sur le XGIMI Halo+

Le XGIMI Halo+ est disponible à 679€ au lieu de 849€, soit une réduction de 20%. Profitez de cette offre pour obtenir un vidéoprojecteur lumineux et de haute qualité à un prix réduit.

XGIMI HORIZON

XGIMI HORIZON est un projecteur Full-HD qui fournit une qualité d’image exceptionnelle pouvant atteindre jusqu’à 200 pouces. Il est doté d’un écran ultra-lumineux, avec 1500 lumens ISO offrant des images remarquablement claires et éclatantes, même dans des environnements très lumineux. Les deux haut-parleurs Harman Kardon de 8W intégrés offrent une excellente qualité sonore qui amplifie une expérience visuelle immersive. Le HORIZON est prêt à l’emploi avec un démarrage rapide, une mise au point automatique et une correction de la distorsion trapézoïdale, ainsi qu’une détection des obstacles par l’intelligence artificielle embarquée.

Il est doté d’une superbe résolution de 1080p et d’un son puissant grâce à ses haut-parleurs Harman/Kardon de 8W. Il comprend également une technologie d’adaptation d’écran intelligente pour ajuster la mise au point et l’alignement de l’écran, et éviter les obstacles automatiquement. Son moteur d’image avancé, le X-VUE 2.0 offre une compensation de mouvement de 60 Hz pour des images super fluides. L’appareil est également compatible avec Android TV10.0, offrant un accès à plus de 5000 applications Google Play et la diffusion de divertissement sans fil depuis n’importe quel appareil Apple/Android via Chromecast intégré.

➡️ Voir l’offre sur le XGIMI HORIZON

Bénéficiez de 27% de réduction sur le XGIMI HORIZON. Ce vidéoprojecteur est disponible à 799€ HORIZON au lieu de 1099€. Ne manquez pas cette occasion pour vous offrir ce projecteur de qualité prix rarement vu.

XGIMI HORIZON Pro

qualité d’image 4K, et une expérience visuelle impressionnante sur un écran géant atteignant jusqu’à 200 pouces. Son éclat de 1500 Lumens ISO offre une projection ultra lumineuse et détaillée. Il est équipé de la technologie d’adaptation intelligente à l’écran (ISA) qui facilite grandement son installation, avec la correction automatique de la distorsion trapézoïdale, la mise au point automatique, l’alignement intelligent de l’écran et le contournement intelligent des obstacles. Deux haut-parleurs Harman Kardon de 8W sont intégrés pour offrir des effets sonores dignes d’une salle de cinéma.

Avec sa résolution 4K authentique, il délivre des images incroyablement détaillées, accompagnées d’un son puissant grâce à ses haut-parleurs Harman Kardon intégrés de 8W. Ses capacités d’adaptation d’écran intelligent, sa technologie Image Nginx-VUE 2.0 et sa variété de fonctionnalités avancées comme le support HDR10 x HLG et le réglage de la luminosité AI, rendent ce projecteur idéal pour toute configuration home cinéma. De plus, grâce à Android TV 10.0, ce projecteur offre un accès à plus de 5000 applications Google Play et à une diffusion sans fil de divertissement depuis n’importe quel appareil Apple/Android.

➡️ Voir l’offre sur le XGIMI HORIZON Pro

Profitez d’une remise exceptionnelle de 29 % sur le projecteur HORIZON Pro. Ce bijou de technologie est à présent disponible au prix attractif de 1199 €, initialement vendu à 1699 €. Saisissez cette opportunité sans tarder pour vous immerger dans une expérience visuelle en ultra haute définition 4K, à un prix défiant toute concurrence.

XGIMI HORIZON Ultra

Le XGIMI HORIZON Ultra, primé EISA au salon de l’IFA 2023, est un projecteur de pointe intégrant des technologies avancées, dont l’adaptation intelligente à la couleur des murs (ISA 3.0) et le Dolby Vision. Avec une luminosité impressionnante de 2300 ISO Lumens, il offre une expérience cinématographique de haute qualité grâce à la technologie Dual Light innovante qui combine des sources lumineuses LED et laser. Cette nouvelle vision à double lumière offre un spectre de couleurs naturelles, une luminosité exceptionnelle et une vaste gamme de couleurs. Les deux haut-parleurs Harman Kardon de 12W jumelés à la technologie DTS Studio Sound offrent un son immersif tridimensionnel.

HORIZON Ultra est le premier vidéoprojecteur 4K à longue focale au monde avec Dolby Vision, offrant une qualité d’image exceptionnelle. Sa technologie Dual Light et sa luminosité de 2300 lumens ISO fournissent des images époustouflantes dans toutes les conditions d’éclairage. Avec l’Adaptation Intelligente de l’Écran (ISA) 3.0, l’appareil offre une nouvelle ère d’adaptation à l’environnement, du zoom sans perte et des couleurs dynamiques pour la meilleure qualité d’image à tout moment de la journée. En plus de cela, l’HORIZON Ultra est également équipé de la toute dernière version d’Android TV 11.0, permettant un accès facile à un monde de divertissement illimité, allant des moments cinématographiques les plus émouvants aux jeux vidéo les plus fun, tout cela confortablement dans votre salon.

➡️ Voir l’offre sur le XGIMI HORIZON Ultra

Le HORIZON Ultra est au prix réduit de 4,5% pour le Black Friday, un petit prix pour un énorme saut technologique. Il est disponible à 1799€ au lieu de 1899€. Offrez-vous une expérience de visionnage inégalée avec ce vidéoprojecteur de pointe.

XGIMI Elfin

Le XGIMI Elfin est un projecteur compact comparable à la taille d’un livre, parfait pour les utilisateurs qui cherchent à transporter leur expérience de visionnage d’un endroit à un autre. Il projette une image Full-HD qui est riche en contraste, s’adaptant à tous les espaces, permettant de profiter d’écrans allant de 60 à 120 pouces. Pour compléter la qualité d’image offerte, l’Elfin propose une expérience sonore exceptionnelle avec deux haut-parleurs Harman Kardon de 3W chacun, qui offrent un son puissant. La technologie d’adaptation intelligente de l’écran (ISA) permet d’ajuster automatiquement votre écran avec la correction automatique de distorsion trapézoïdale, la mise au point automatique, l’alignement intelligent de l’écran et le contournement intelligent des obstacles.

Il offre une superbe résolution FHD 1080p pour un affichage visuel net et une luminosité de 600 lumens ISO qui suffit pour projeter une image claire et brillante même dans un environnement lumineux. Les haut-parleurs Harman Kardon de 6W offrent un son clair et net, améliorant l’expérience de visionnage. Grâce à Android TV10.0 intégré, vous pouvez accéder à plus de 5000 applications, y compris Disney +, HBO Max, Prime Video, Peacock, et bien d’autres.

➡️ Voir l’offre sur le XGIMI Elfin

Bénéficiez de 23% de réduction sur le XGIMI Elfin disponible à 499€ au lieu de 649€. Profitez de cette occasion pour vous offrir une qualité d’image supérieure et une expérience sonore exceptionnelle à un prix réduit.

XGIMI AURA

Le XGIMI AURA est un projecteur laser à ultra courte focale qui projette en 4K Ultra-HD sur n’importe quel mur. Il offre une haute luminosité de 1800 lumens ISO, offrant une netteté et un détail exceptionnels même dans des conditions lumineuses difficiles. L’AURA est équipé d’une focale ultra-courte de pointe, qui permet d’afficher des écrans impressionnants sans nécessiter beaucoup d’espace, permettant ainsi de profiter d’images allant de 80 à 150 pouces. En plus de cela, quatre haut-parleurs Harman & Kardon de 15W sont intégrés, offrant un son immersif et de haute qualité.

Ce projecteur est doté d’une résolution 4K UHD avec une technologie HDR10, offrant une véritable profondeur de couleur. Le laser ultra lumineux et durable qui offre une luminosité de 1800 lumens ISO permet de profiter d’une image lumineuse et détaillée, même en pleine lumière. Avec les quatre haut-parleurs Harman Kardon de 15W intégrés, l’AURA offre également un son surround et immersif de qualité supérieure. De plus, grâce au système d’exploitation Android TV 10.0, vous avez un accès simplifié à plus de 5000 applications avec une navigation facile grâce à la commande vocale de l’Assistant Google.

➡️ Voir l’offre sur le XGIMI AURA

Bénéficiez de 20% de réduction sur l’AURA, qui est disponible à 1999€ au lieu de 2499€. Profitez de cette occasion pour vous offrir une expérience visuelle et sonore de haute qualité à un prix réduit.

C’est le moment idéal pour passer à une technologie de projection de pointe. Les offres exceptionnelles de XGIMI permettent aux passionnés de cinéma et de technologie d’améliorer leur expérience visuelle tout en réalisant des économies importantes. Suivez @XGIMItech sur Instagram, Twitter, et LinkedIn pour rester à jour avec leurs dernières offres et produits.