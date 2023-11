Finalement, Tesla permettra que la Cybertruck soit vendue quand les propriétaires…

Le Cybertruck peut finalement être vendue

C’est au cours du dernier week-end qu’une des dernières positions de Tesla est devenue publique. Cela concernait le Cybertruck et en particulier la possibilité de la revendre dans les premiers temps. Avec une production encore loin d’être à un rythme élevé, beaucoup veulent anticiper leur accès.

Ainsi, comme cela a été rapporté sur plusieurs comptes de réseaux sociaux, Tesla a ajouté des conditions spécifiques pour le Cybertruck. Chacun de ses propriétaires était empêché de vendre son pick-up électrique pendant la première année, sauf si la marque donnait une autorisation claire à cet égard.

Cette étape a maintenant été inversée et ce point controversé a été supprimé du contrat établi entre Tesla et les consommateurs. Ainsi, sans aucune limite, les premiers clients à recevoir cette nouveauté peuvent la revendre à d’autres personnes, qu’elles soient déjà sur la liste d’attente de Tesla ou non.

Tesla change les règles en raison de problèmes avec le pick-up électrique

D’après ce qui a été révélé et figurait dans le nouveau contrat, Tesla pourrait intenter un procès de 50 000 dollars à quiconque tenterait de revendre son Cybertruck. La marque prévoyait une année pour augmenter la production et pour que toutes les livraisons en attente soient effectuées.

En cherchant à contrôler cette revente de son pick-up électrique, Tesla voulait maintenir la valeur de cette nouvelle proposition. La marque augmentera la production au début de l’année prochaine afin de garantir que l’attente de ses clients soit considérablement réduite.

Bien qu’il puisse sembler étrange, ce contrôle de la revente du Cybertruck est courant dans d’autres marques de voitures traditionnelles. Certains exigent d’avoir d’autres modèles avant de vendre leur proposition finale ou simplement d’être clients de la marque depuis longtemps.

