La demande de véhicules électriques ralentit en Europe. Voici pourquoi

Après des années de croissance rapide, les ventes de véhicules électriques (VE) en Europe semblent ralentir alors que les conducteurs attendent des modèles meilleurs et moins chers, qui accusent un retard de deux à trois ans.

Les fabricants de voitures électriques sont inquiets

Les ventes de véhicules entièrement électriques en Europe ont augmenté de 47% au cours des neuf premiers mois de 2023, mais au lieu de célébrer, les fabricants automobiles, y compris Tesla, Volkswagen et Mercedes-Benz, ont donné un ton sombre.

Les taux d’intérêt élevés et un marché peu dynamique découragent les clients, ont-ils averti, avec les commandes de véhicules électriques de Volkswagen étant moitié moins élevées que l’année dernière.

Les concessionnaires en Allemagne et en Italie, ainsi que les études menées par quatre entreprises d’analyse de données à l’échelle mondiale, déclarent que le ralentissement de l’acceptation n’est pas seulement dû à l’incertitude économique, car les consommateurs ne sont pas convaincus que les véhicules électriques répondent à leurs besoins en termes de sécurité, d’autonomie et de prix.

Le principal problème est l’incertitude. Beaucoup supposent que la technologie s’améliorera et préfèrent attendre trois ans pour le prochain modèle plutôt que d’acheter maintenant un véhicule qui perdrait rapidement de la valeur.

A déclaré Thomas Niedermayer, directeur d’un concessionnaire automobile.

L’ère de la faible croissance pourrait être arrivée

Les critiques préviennent depuis longtemps que le manque de VE abordables finirait par freiner la forte croissance des ventes stimulée par les premiers utilisateurs et les flottes d’entreprises.

Une performance plus faible en septembre, les enquêtes sur le sentiment des consommateurs et les commentaires sombres des fabricants automobiles et des concessionnaires indiquent que l’ère de la faible croissance pourrait être arrivée.

Les fabricants automobiles américains, bien qu’en retard dans la transition vers les véhicules électriques, ressentent également l’impact. Ford et GM ont récemment averti qu’ils reportaient le lancement de modèles de véhicules électriques moins chers et réduisaient les dépenses en raison d’une demande plus faible et de coûts plus élevés à la suite des nouveaux contrats du United Auto Worker.

Le problème est cyclique

La demande continuera d’être lente tant qu’il n’y aura pas de VE moins chers disponibles, a déclaré Felipe Munoz de JATO Dynamics à propos du ralentissement des ventes en Europe en septembre.

D’un point de vue réglementaire, ils n’ont pas à lancer des produits en ce moment – ils peuvent se permettre de se concentrer sur la rentabilité. Mais ils doivent être attentifs à Tesla et aux marques chinoises, car ils ne veulent pas rester trop en arrière.

A déclaré Alistair Bedwell, directeur des prévisions de groupes motopropulseurs chez GlobalData.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :