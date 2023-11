Airbus est en train de tester un nouveau design d’aile qui pourrait révolutionner le vol

Non, tout n’a pas encore été inventé et Airbus veut révolutionner l’un des éléments les plus importants de l’aviation : les ailes. En utilisant le biomimétisme, le projet cherche à développer une aile capable de changer de forme pendant le vol, comme les ailes d’un oiseau, afin de maximiser l’efficacité aérodynamique. Si le concept réussit et est intégré dans de nouveaux avions, il pourrait potentiellement réduire considérablement la consommation de carburant.

eXtra Performance Wing : plus d’efficacité, moins de consommation de carburant et meilleur environnement

Airbus teste un nouveau type d’aile expérimentale que l’entreprise espère révolutionnera la façon dont les avions volent. Le nouvel aéronef de démonstration à ailes à performance extra a volé pour la première fois le 6 novembre depuis l’aéroport de Toulouse-Blagnac, en France. Le petit Cessna Citation VII fait partie du nouveau test d’Airbus sur les ailes, sur lequel il a commencé à travailler en septembre 2021.

Si les tests sont concluants, Airbus pourrait créer une manière révolutionnaire d’améliorer la façon dont les avions utilisent leurs ailes, leur permettant de réduire leur consommation de carburant. Airbus affirme que le projet vise à « accélérer et valider des technologies qui améliorent et optimisent l’aérodynamique et les performances des ailes de tout avion du futur ».

Une aile qui s’est inspirée de la biologie

En utilisant la biomimétique (inspiration biologique), le projet utilise une aile capable de changer de forme en vol, comme le font les ailes des oiseaux. Ainsi, les performances des avions seront maximisées avec une efficacité optimale. Si le concept est réussi et intégré dans les nouveaux avions, cela permettra une réduction significative de la consommation de carburant.

Selon Airbus, le premier vol effectué en novembre est une étape importante pour le projet. Des données importantes et précises ont été obtenues à partir de l’aéronef de démonstration volant avec les ailes à performance eXtra. Ces ailes pourront être soumises à des tests de vol généralisés en 2025.

Les données collectées lors de ces vols de tests seront utilisées par les ingénieurs d’Airbus pour mesurer des métriques de performance de base importantes, qui seront utilisées pour déterminer l’impact de la nouvelle conception de l’aile, telles que les réductions des émissions de CO2 et de la consommation de carburant.

Bien que les technologies eXtra Performance Wing puissent être applicables à tout type d’aéronef et de système de propulsion, l’aéronef de démonstration choisi est beaucoup plus petit que les avions commerciaux : un jet d’affaires Cessna Citation VII modifié.

Ainsi, étant donné que l’envergure (distance entre les extrémités des ailes) souhaitée pour l’eXtra Performance Wing est supérieure à 50 mètres (pour avoir une idée, l’envergure d’un A320 est de 35,8 mètres), l’envergure de 16 mètres du Cessna représente un modèle à une échelle d’environ un tiers du projet final.

Les choses sont évidemment plus simples à plus petite échelle, mais nous avons choisi le Cessna spécifiquement car il offrait le meilleur équilibre entre la complexité du projet et la représentativité de la conception finale.

A déclaré Sebastien Blanc, Directeur Technique de l’eXtra Performance Wing.

L’objectif général de l’eXtra Performance Wing est de fournir des configurations d’ailes multiples qui s’adaptent dynamiquement aux conditions de vol. Le projet intègre des technologies innovantes de contrôle actif, ainsi que des modifications physiques de la structure de l’aile.

Des capteurs de turbulences à l’avant de l’aéronef enregistreront les changements de turbulence, déclenchant des ajustements pertinents sur les surfaces de contrôle de l’aile.

Ce système a été conçu pour être entièrement automatique. Les technologies eXtra Performance Wing, qui modifient la forme de l’aile en imitant les plumes d’un oiseau, s’ajusteront automatiquement pour maximiser l’écoulement aérodynamique.

A conclu Blanc.

Le projet prévoit également des extrémités d’ailes articulées, qui ont un double objectif. Au sol, elles empêchent l’aéronef de dépasser l’envergure maximale qui peut être accueillie pour certains modèles au niveau des portes des aéroports (36 mètres), et en l’air, elles sont flexibles, capables de changer de forme pour ne pas exercer trop de pression sur l’aile.

En atteignant une envergure plus grande en vol, on augmente la portance et on réduit la traînée.



