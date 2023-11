Le premier restaurant drive-in de Tesla est en train de prendre forme

Le rapport d’Axios rappelle qu’il y a cinq ans, Elon Musk a déclaré qu’il construirait un drive-in « old school » avec des patins à roulettes et du rock dans l’une des stations Supercharger de Tesla à Los Angeles.

En août, selon Ottomate, un bulletin d’information, Tesla a obtenu l’approbation du Service du bâtiment et de la sécurité de Los Angeles « pour établir un Supercharger avec un restaurant et un cinéma drive-in ».

Tesla est sur le point de disposer d’une station de recharge avec un drive-in « old school »

De plus, le permis affiché sur place à 7001 West Santa Monica Blvd., West Hollywood, indique que l’entrepreneur est PCL Construction. Quant à la société d’architecture, il s’agit de Stantec, qui a conçu et construit une installation de traitement des eaux pour Tesla dans la région de la baie, avec PCL.

Cela indique que Tesla travaille effectivement sur son drive-in, dans le style des années 50, qui sera intégré à une station Superchargers avec 32 points de charge, sur la Route 66 historique, selon Electrek.

Le plan prévoit un bâtiment de restaurant à deux étages, entouré de 32 points de recharge, avec deux écrans de cinéma et un bar sur le toit. Au rez-de-chaussée, les serveurs peuvent livrer des repas aux personnes qui ont commandé depuis leur voiture.

C’est ce que Ottomate a partagé.

Le site Teslarati a écrit que « bien qu’il s’agisse d’un objectif ambitieux, ce projet est l’un des plus attendus de Tesla et, avec le constructeur ouvrant ses Superchargers à d’autres constructeurs automobiles au printemps, les stations de recharge sont l’une des étapes les plus recherchées de l’expérience de posséder un véhicule électrique ».

Comme les détails ne sont pas connus, certains se demandent à quoi ressemblera le drive-in que Tesla veut construire à Los Angeles. Ed Howard, de SlinX.art, a partagé sur Twitter quelques rendus.



