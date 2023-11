Luxeed S7: L’électrique de Chery et Huawei arrivera pour 33 000 euros

Révélation enfin de la voiture électrique Luxeed S7 de Chery et Huawei

Les marques Chery et Huawei ont officiellement dévoilé leur voiture électrique Luxeed S7, une berline électrique qui sera bientôt disponible en précommande en Chine. Il s’agit d’un véhicule très élégant, aux lignes modernes et une touche sportive. Il s’agit donc d’un pari important des marques sur ce marché des VE, car il rivalisera également avec d’autres voitures électriques d’origine chinoise, comme la BYD Han et la Neta S.

Un des points forts du Luxeed S7 est sans aucun doute son prix de lancement, qui sera à partir de 250 000 RMB, soit environ 33 034 euros. Et c’est une offre attrayante pour les consommateurs qui se tournent de plus en plus vers les véhicules à batterie.

Le véhicule bénéficie donc des connaissances de l’industrie automobile de Chery et de la capacité technologique de Huawei, une marque bien connue de tous. Le Luxeed S7 est une voiture de luxe dotée d’une architecture EoX de Chery, similaire à celle de ses autres modèles, qui prend en charge la charge de 800 V et un système autonome de dernière génération.

En ce qui concerne les dimensions, cette nouvelle voiture électrique chinoise mesure 4 971 mm de long, 1 963 mm de large et 1 474 mm de haut.

En passant à l’intérieur, nous constatons que ce Luxeed S7 est vraiment une voiture de luxe. Il dispose d’un petit volant oval, mais la véritable attraction est son grand écran LCD tactile de 12,3 pouces qui fonctionne avec le système d’exploitation HarmonyOS 4 de Huawei. Il comprend également deux bases de recharge sans fil de 50 W, et bien plus encore.

Le toit panoramique de ce VE mesure 2,6 mètres carrés et bloque 99,9% des rayons UV. Il y a plusieurs extras et fonctions à découvrir dans cette voiture électrique de Chery et Huawei, car la voiture offre au conducteur 25 espaces de rangement et un coffre d’une capacité de 420 litres.

Regardez de plus près ce Luxeed S7 dans la vidéo ci-dessous.

La motorisation électrique du modèle de base est de 292 ch, tandis que celle de la variante AWD est de 496 ch. Cette puissance permet au Luxeed S7 d’atteindre 100 km/h en seulement 3,3 secondes. En ce qui concerne la batterie, tous les détails n’ont pas encore été révélés, mais on sait que le modèle de base aura un pack LFP, tandis que le modèle le plus avancé sera équipé d’une batterie M3P de CATL.

Ce véhicule sera disponible en quatre niveaux, le Pro, le Max, le Max+ et le Max RS. La version Max+ promet une autonomie de plus de 800 km et coûtera 328 000 RMB (~ 42 000 euros). Quant à la version haut de gamme Max RS AWD, elle sera vendue 358 000 RMB (~ 46 000 euros) et offre 630 km d’autonomie.

