Internet pour 0 Euro : La promesse du Giga-Fiber beaucoup trop belle

Nous aimons tous économiser de l’argent. Nous partageons notre compte Netflix avec des amis et de la famille, notre compte Steam est également lié à d’autres comptes, et nous préférons les bonnes affaires plutôt que le prix de détail conseillé. Alors pourquoi ne pas économiser sur notre connexion Internet – surtout si le fournisseur Giga Fiber promet un accès au réseau sans frais ?

Coûts élevés de la connexion Internet

L’Internet en Allemagne a mauvaise réputation. En ce qui concerne les connexions à fibre optique, l’Allemagne est à la traîne par rapport à presque tous les autres pays de l’UE. Cependant, les frais pour l’internet à large bande à domicile sont les troisièmes moins chers en Europe, avec une moyenne de 31,58 euros par mois.

Cependant, pour beaucoup de gens, même les tarifs bon marché sont encore beaucoup trop chers. Et si vous pouviez plutôt bénéficier d’un accès Internet gratuit avec une vitesse de 250 Mbit/s ?

C’est ce que propose l’entreprise de Francfort Giga Fiber. Selon l’entreprise, ni la connexion ni l’utilisation ne généreraient de frais ou de frais mensuels. Mieux encore : les clients de Giga Fiber pourraient utiliser une véritable connexion en fibre optique.

Un réseau en fibre optique propre – un jour

Comment Giga Fiber garantit l’approvisionnement en fibre optique reste contradictoire selon les annonces précédentes. D’une part, l’entreprise souhaite construire son propre réseau en fibre optique le long du réseau ferré de Deutsche Bahn.

D’autre part, selon les informations de Giga Fiber, l’entreprise coopère avec des fournisseurs déjà établis afin de conquérir le plus grand nombre possible de foyers pour son service gratuit à 0 euro.

Cela a du sens, car même l’offre gratuite doit être calculée pour une entreprise. Et s’il y a beaucoup de personnes intéressées, il est rentable de creuser la terre sur place pour poser la fibre optique ou de coopérer avec des entreprises de communication déjà présentes.

Giga Fiber n’active les connexions que lorsqu’il y a suffisamment d’intéressés. (Photo : Pexels / Pixabay)

Pour pouvoir utiliser Giga Fiber, vous devez télécharger gratuitement l’application pour Android sur Google Play Store ou pour iPhone sur iTunes Store et vous inscrire. Ensuite, il ne se passe rien dans un premier temps. En effet, Giga Fiber n’active les connexions que lorsqu’un nombre suffisant de ménages participants sont présents dans votre voisinage proche.

Paiements récurrents uniquement via Giga Fiber

Mais comment Giga Fiber se finance-t-il ? Giga Fiber ne vous facture pas de frais mensuels. L’entreprise finance l’extension et la fourniture de la connexion réseau via un prestataire de services de paiement indépendant.

En effet, si vous concluez un contrat avec Giga Fiber, vous vous engagez à traiter tous les paiements récurrents via un service de paiement fourni par Giga Fiber pendant une durée minimale de contrat de 24 mois. Ces paiements comprennent par exemple le loyer, les charges, l’électricité, les paiements d’emprunt, etc.

Le deal Giga Fiber : Le réseau gratuit à 0 euro est uniquement disponible si vous effectuez tous vos paiements via un prestataire de services spécifique. (Photo : Pexels / Pixabay)

Toute transaction de paiement implique la rémunération d’un prestataire de services de paiement, même si vous n’utilisez que votre application bancaire. Giga Fiber pourrait gagner de l’argent grâce aux frais de transaction et pourrait également créer des profils de paiement pour tout votre voisinage, ce qui représenterait également une valeur monétaire.

« Attends une minute », vous pourriez penser, « et si j’acceptais les conditions mais continuais à effectuer mes paiements comme d’habitude ? »

Eh bien : si vous enfreignez les conditions du contrat, Giga Fiber se réserve le droit de facturer la connexion. Cela s’applique également à un routeur éventuellement fourni par Giga Fiber, dont on parle de temps en temps. Pour pouvoir surveiller les paiements et les flux financiers, Giga Fiber pourrait exiger que vous utilisiez un routeur spécialement fourni.

Une réduction pouvant atteindre 80 euros

De toute façon, la rupture de contrat pourrait vous coûter cher. En effet, les véritables connexions en fibre optique coûtent aux clients privés entre 40 et 120 euros par mois, selon le fournisseur et la vitesse souscrite.

Le fait que Giga Fiber veuille maintenant permettre une réduction de 100 % rappelle les débuts des téléphones portables. À l’époque, les téléphones portables coûtaient plus de 1 000 euros, voire plus. Ce n’est que lorsque des subventions massives ont permis de les obtenir pour 1 euro ou même gratuitement que le marché de la téléphonie mobile, qui était en déclin depuis longtemps, a retrouvé de la vigueur.

Bien sûr, ce téléphone portable coûte quand même beaucoup d’argent – le fournisseur ne fait que reporter les coûts sur le contrat. Et c’est peut-être ce que Giga Fiber tente avec son modèle. Tout comme avec le contrat de téléphone portable de votre choix, des extras sont disponibles moyennant un supplément. Par exemple, vous devrez payer un supplément dont le montant n’est pas encore précisé pour augmenter la vitesse à 1 Gbit/s.

Membre sérieux des associations professionnelles

Pour le moment, toutefois, les associations de consommateurs sont principalement sceptiques. Giga Fiber fait beaucoup de promesses, mais reste rarement concret. On ignore quand et comment un déploiement aura lieu, quels partenaires sont impliqués et quelles « pénalités » seraient imposées en cas de rupture de contrat.

Ces interrogations sont normales lorsque une entreprise commence tout juste à travailler. Giga Fiber a déjà des réponses à certaines questions, mais doit encore clarifier les détails.

Toutefois, il serait injuste d’accuser cette start-up de comportement non sérieux. En effet, Giga Fiber est membre des associations professionnelles Breko et VATM. Cela témoigne d’une certaine crédibilité – contrairement à Nonoki, par exemple, qui promet un service de streaming musical gratuit.

De nombreuses entreprises crédibles et réputées font partie de l’association professionnelle Breko. (Capture d’écran personnelle)

Bien sûr, nous aimerions également savoir comment la start-up se finance. Mais cela fait partie de l’effervescence confidentielle d’une start-up qui cherche d’abord à attirer des soutiens – pas nécessairement en public, mais dans les salles de réunion de ce pays. La page de presse indique que Giga Fiber est soutenu par un « consortium d’investisseurs institutionnels ».

Cependant, oui, nous souhaiterions que Giga Fiber dissipe ces interrogations et permette aux clients de décider s’ils souhaitent profiter de cette offre à 0 euro. Certes, ils doivent accepter de nouveaux modes de paiement, mais en échange d’une économie mensuelle considérable.

En tout cas, nous sommes impatients de voir si Giga Fiber transformera bientôt ses belles promesses en réalité.

(Photo de couverture : Pexels / Guillaume Meurice)

