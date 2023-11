L’absence de vitres arrière dans les Polestar a des raisons techniques et pourrait même devenir une…

Quand Polestar a présenté son modèle 4 en avril, un aspect de son design a attiré l’attention : l’absence de vitre arrière.

À l’époque, on pensait que ce n’était qu’une excentricité en termes de design, dans le but de différencier Polestar.

Cependant, après le 4, le 5 sera également dépourvu de cette vitre à laquelle les conducteurs sont habitués. De nos jours, de nombreux conducteurs choisissent de s’orienter uniquement grâce à la caméra qui équipe également l’arrière des voitures.

Selon Graeme Lambert, directeur des relations publiques pour le design et la technologie de Polestar Global, il y a des raisons techniques qui justifient l’absence de vitre arrière sur les deux modèles de la marque.

Les designers de la Polestar 5 voulaient que la voiture ait une ligne de toit supérieure plus basse pour plus d’élégance. De plus, le toit devait être en verre, du pare-brise au coffre.

Comme il était difficile de produire un toit de cette manière, Polestar a décidé de renoncer à la vitre arrière plutôt que de modifier la conception initiale et de compromettre la structure du châssis.

Bien que l’absence de vitre arrière soit une nouveauté pour les conducteurs, Lambert affirme que les véhicules actuels offrent déjà une visibilité arrière très limitée en raison des nouvelles tendances en matière de design. Ainsi, Polestar a jugé plus pratique de remplacer la vitre arrière par une caméra.

D’ailleurs, le fabricant a installé la caméra arrière à un endroit central, juste au-dessus de l’emplacement habituel de la vitre arrière. Cela offre au conducteur une vision claire de ce qui se trouve derrière lui.

