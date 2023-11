Quelle est la marque championne des ventes de batteries pour voitures électriques ? La réponse va vous étonner

Qui vend le plus de batteries pour les voitures électriques?

Au premier semestre de cette année, CATL était toujours le grand leader en termes de part de marché dans le secteur des batteries EV. La capacité mondiale des batteries pour voitures électriques vendue au cours des six premiers mois de 2023 a augmenté de 54% par rapport à la même période, atteignant désormais plus de 300 GWh, selon les dernières données.

Pendant la même période, les ventes mondiales de voitures électriques ont également connu une croissance annuelle de 43%. Les régions qui ont dominé les installations de batteries pour voitures électriques étaient la Chine, les États-Unis et l’Europe.

La part de marché de CATL était de 34%, suivie de BYD avec 16%, LG avec 14%, Panasonic avec 8%, SK Innovation et Samsung SDI avec 5% chacun. CATL, BYD, CALB, Gotion, Sunwoda et Farasis sont tous des fabricants chinois de batteries EV et représentent ensemble les deux tiers du marché, tandis que les acteurs sud-coréens combinés (LG, Samsung, SK) représentent environ 25% entre eux.

Si vous avez une Tesla, vous connaissez bien CATL

En ce qui concerne les fabricants de voitures électriques qui ont consommé la plus grande capacité de batteries vendue au premier semestre de cette année, les trois premiers sont Tesla, BYD et Volkswagen, dans cet ordre. Ensemble, ils sont responsables de près de 45% de la capacité totale des batteries vendues pendant cette période, avec Tesla représentant 21%, BYD 16% et Volkswagen 8%.

L’augmentation des ventes des modèles 3 et Y de Tesla a joué un rôle important dans la croissance de CATL et LG. SK Innovation a été stimulée par l’utilisation de ses batteries dans les voitures électriques de Hyundai, Kia et Ford, tandis que Rivian et BMW dépendent principalement de Samsung.

On s’attend à ce que la demande mondiale de batteries pour voitures électriques atteigne 4TWh d’ici 2030. Il est également envisagé que plusieurs nouveaux fournisseurs de batteries, tels que ACC, Verkor, Northvolt et E4V, garantiront une présence substantielle dans la chaîne d’approvisionnement des batteries dans les années à venir. Tesla, Volkswagen, BMW, Mercedes et Stellantis travaillent également sur leurs propositions.

