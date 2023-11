Volkswagen : production de voitures électriques arrêtée faute de moteurs

Volkswagen rencontre un nouveau problème dans son parcours des véhicules électriques. L’entreprise a annoncé une interruption temporaire de la production de voitures électriques dans son usine de Zwickau, en Allemagne, en raison de la pénurie de moteurs électriques. Cette nouvelle fait suite à un arrêt de production similaire dans l’usine Volkswagen de Dresde le mois dernier.

L’usine de Zwickau, la plus grande unité de production de véhicules électriques de Volkswagen en Europe, joue un rôle clé dans les plans électriques de l’entreprise. En 2018, Volkswagen a investi près de 1,21 milliard d’euros pour transformer cette usine en une usine de production de modèles électriques.

Cependant, la pénurie actuelle de moteurs électriques a entraîné une pause dans la production de plusieurs modèles, notamment l’Audi Q4 e-tron (et sa variante Sportback), ainsi que les Volkswagen ID.4 et ID.5. Pour l’instant, les modèles VW ID.3 et Cupra Born restent inchangés.

Malgré ces défis de production, il est important de noter que les livraisons de voitures électriques de Volkswagen ont augmenté de 45% au cours des neuf premiers mois de l’année. Cependant, l’entreprise a révélé une baisse significative des commandes de véhicules électriques en Europe, passant de 300 000 l’année dernière à 150 000 cette année.

Il est crucial de considérer cette pause de Volkswagen dans le contexte plus large du marché des VE. Bien que cela puisse être interprété comme un signe de diminution de la demande de véhicules électriques, la réalité est plus fragmentée. Des facteurs tels que les taux d’intérêt plus élevés et les manœuvres de Tesla modifient le paysage, présentant des défis et des opportunités pour les constructeurs automobiles.

Alors que Volkswagen fait face à ces problèmes, son engagement envers la mobilité électrique reste solide. La pause temporaire de la production, bien qu’un revers, fait partie d’un voyage plus large vers un avenir automobile plus durable. Avec de nouveaux modèles à l’horizon et un investissement important dans la technologie électrique, Volkswagen se prépare à retrouver sa position sur le marché des voitures électriques.

