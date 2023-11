Les meilleurs aspirateurs robots Yeedi à prix cassé pour le Black Friday !

L’entretien ménager peut être une tâche accablante. Heureusement, les robots aspirateurs sont devenus indispensables dans nos maisons modernes. Ils nettoient nos sols sans effort, sous les meubles et dans les coins les plus difficiles à atteindre. Aujourd’hui, nous allons vous présenter une sélection d’aspirateurs robots Yeedi qui bénéficient d’une forte remise à l’occasion du Black Friday, des appareils multifonctionnels qui vous garantissent une maison toujours propre.

Yeedi Cube Robot aspirateur Laveur avec Station de Nettoyage multifonctionnelle

Le Yeedi Cube Robot Aspirateur Laveur est un appareil haut de gamme qui offre une expérience de nettoyage révolutionnaire. Cet aspirateur mains-libres intègre des capacités de vidage, de lavage et de séchage automatiques. Il est même doté d’une technologie de nettoyage à la serpillière sonique qui génère 2 500 vibrations par minute.

Promotion : Profitez de cette offre exceptionnelle en obtenant le Yeedi Cube Robot Aspirateur Laveur au prix de €559.99 au lieu de €699.99, soit une réduction de 20%. Cette promotion est valable sur Amazon du 17 novembre au 27 novembre.

Yeedi vac Max, Aspirateur Robot Laveur

Le Yeedi vac Max est un produit idéal pour les familles avec des animaux de compagnie. Avec une puissance d’aspiration de 3000 Pa et un système de nettoyage à 4 niveaux, il permet un nettoyage soigneux des poils d’animaux, des miettes et de la saleté.

Promotion : Ne manquez pas cette offre spéciale sur le Yeedi vac Max. Bénéficiez d’une remise de 43% et obtenez votre aspirateur robot pour seulement 159.99€ au lieu de 279.99€. Cette offre est disponible sur Amazon du 17 novembre au 27 novembre.

Yeedi vac Station Aspirateur Robot Laveur

Le Yeedi vac Station Aspirateur Robot Laveur est conçu pour un nettoyage sans effort pendant 60 jours. Doté d’une technologie innovante de navigation et de cartographie, ce robot aspirateur garantit un nettoyage précis et efficace.

Promotion : Profitez d’une réduction exceptionnelle de 25% sur le Yeedi vac Station Aspirateur Robot Laveur. Commandez-le pour seulement 299.99€ au lieu de 399.99€. Vous pouvez bénéficier de cette promotion sur Amazon du 17 novembre au 27 novembre.

Yeedi vac 2 Pro, Aspirateur Robot Laveur

Le Yeedi vac 2 Pro est un aspirateur robot laveur qui offre un double nettoyage avec une puissance d’aspiration de 3000 Pa. Equipé d’une technologie avancée d’évitement des obstacles, il est capable de nettoyer efficacement tout en évitant les objets du quotidien.

Promotion : Bénéficiez d’une réduction impressionnante de 40% sur le Yeedi vac 2 Pro. Achetez-le au prix de 239.99€ au lieu de 399.99€. Cette offre est disponible sur Amazon du 17 novembre au 27 novembre.

Yeedi vac 2 Robot aspirateur Laveur

Le Yeedi vac 2 est un aspirateur robot 2 en 1 qui vous permet de nettoyer efficacement vos sols en bois, en carrelage ou en stratifié ainsi que vos tapis. Doté d’une technologie d’évitement d’obstacles 3D, ce robot aspirateur laveur est capable de contourner les objets quotidiens et de nettoyer efficacement votre maison.

Promotion : Profitez de cette offre exceptionnelle en obtenant le Yeedi vac 2 Robot Aspirateur Laveur au prix de 179.99€ au lieu de 239.99€, soit une réduction de 25%. Cette promotion est valable sur Amazon du 17 novembre au 27 novembre.

Les robots aspirateurs Yeedi offrent une solution de nettoyage efficace et sans effort, parfaite pour les propriétaires d’animaux de compagnie et les personnes souhaitant maintenir leur maison propre sans effort. Profitez de ces offres incroyables et révolutionnez votre expérience de nettoyage dès aujourd’hui.