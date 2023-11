L’Inde aura des taxis aériens électriques d’ici 2026 grâce à InterGlobe et Archer Aviation

Le thème des taxis aériens commence déjà à apparaître régulièrement dans l’actualité technologique. Et selon les dernières nouvelles, l’Inde disposera de taxis aériens entièrement électriques dès 2026, grâce à un partenariat entre Indian InterGlobe et North American Archer Aviation.

Les taxis aériens arriveront en Inde en 2026

Selon les informations les plus récentes rapportées par Reuters, l’Inde aura des taxis aériens en 2026. Les données ont été avancées par InterGlobe Enterprises, qui soutient la principale compagnie aérienne indienne, IndiGo, en collaboration avec la société américaine Archer Aviation, ce jeudi (9). Les entreprises affirment que le nouveau service de taxis aériens entièrement électriques en Inde sera « compétitif en termes de coûts ».

Si les autorisations réglementaires sont obtenues, ce partenariat vise ainsi à exploiter un besoin croissant de solutions de transport dans l’un des pays les plus peuplés du monde, qui lutte contre les graves problèmes de congestions de circulation terrestre et de pollution dans ses principales villes.

Archer Aviation, soutenue par des entreprises telles que Stellantis, Boeing et United Airlines, est une entreprise qui fabrique des aéronefs électriques à décollage et atterrissage vertical (eVTOL), qui ont déjà été désignés comme l’avenir de la mobilité aérienne urbaine.

Les aéronefs électriques, appelés « Midnight », sont capables de transporter jusqu’à 4 passagers et un pilote sur une distance de 100 miles, soit environ 161 kilomètres. Le projet entre les deux entreprises prévoit de commencer avec 200 aéronefs et de démarrer dans la capitale indienne de Delhi, à Mumbai, connue sous le nom de capitale financière, et à Bangalore, une région connue sous le nom de Silicon Valley de l’Inde.

Selon les entreprises, un trajet qui prend normalement entre 60 et 90 minutes en voiture à Delhi, par exemple, ne prendra que 7 minutes dans l’un de ces taxis aériens. Mais InterGlobe Enterprises souhaite aller plus loin et prévoit d’utiliser l’aéronef électrique pour des services de transport de marchandises, de logistique, médicaux, d’urgence et de location.

Le marché réagit déjà à ces nouvelles, car les actions d’Archer Aviation ont augmenté de 1,5% aux États-Unis jeudi, tandis que celles d’InterGlobe Aviation ont clôturé en hausse de 0,12% avant même les nouvelles.

