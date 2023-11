La Suisse annule les incitations fiscales pour l’achat de voitures électriques

Le Conseil fédéral suisse a annoncé cette décision, affirmant qu’il suspendera l’exemption de 4% des droits d’importation du pays. Cette décision entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Bien que l’exemption soit en vigueur en Suisse depuis 1997, le gouvernement affirme maintenant qu’elle n’est « plus nécessaire » en raison du taux élevé d’adoption de voitures électriques dans le pays.

Le Conseil fédéral estime que l’exonération fiscale en tant qu’incitation n’est plus nécessaire compte tenu de l’augmentation significative de la part des véhicules électriques dans le total des importations automobiles et de la convergence des prix

La mesure vise à combler les déficits des recettes fiscales, selon le communiqué, et à assurer un financement pour les transports en commun et les autoroutes. On s’attend à ce que la suppression de l’exemption génère des recettes fiscales supplémentaires de 2 milliards de francs suisses (2 milliards d’euros) à 3 milliards de francs par an.

Les importations annuelles de voitures électriques en Suisse ont été multipliées par six entre 2018 et 2022, atteignant 45 000 unités l’année dernière. Les voitures électriques représentent déjà 23% de toutes les importations automobiles.

Les importateurs automobiles suisses n’ont pas aimé cette décision, affirmant que c’était « un jour sombre pour la mobilité électrique en Suisse ». Peter Gruenenfelder, chef de l’association des importateurs automobiles Auto-Suisse, a déclaré que les nouvelles mesures « vont à l’encontre des objectifs de réduction des émissions de CO2 pour les nouveaux véhicules fixés par le même gouvernement ».

L’Union européenne vise une réduction de 55% des émissions automobiles par rapport aux niveaux de 2021 d’ici 2030 et zéro d’ici 2035. Pour compenser le prix initial plus élevé des voitures électriques, 21 des 27 États membres de l’UE offrent des incitations fiscales à l’achat d’une voiture électrique.

Vingt pays offrent également de l’argent pour soutenir l’achat, ainsi que d’autres avantages tels que le stationnement et le droit de circuler dans les voies de bus. Cependant, l’Allemagne réduit les subventions accordées aux voitures électriques à mesure que de plus en plus de personnes les achètent, affirmant que le programme de subventions n’est plus viable.

