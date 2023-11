Fiido Titan – un nouveau vélo électrique robuste et sécurisé pour de longues distances

Les vélos à pneus larges E-bikes se sont popularisés ces dernières années, mettant en avant leur capacité de charge élevée et, inévitablement, une apparence plus imposante. Suivant cette prémisse et soulignant également l’importance de la sécurité lors de leur utilisation, Fiido lance le nouveau vélo électrique Fiido Titan, conçu pour une charge plus importante et une plus grande sécurité, tout en conservant une excellente autonomie.

De nombreux cyclistes préfèrent ce type de vélo électrique car ils peuvent transporter plus de poids – que ce soit le conducteur ou les bagages – avec confort et sécurité. Ce type de vélo électrique est conçu généralement pour des charges supérieures à 150 kg, où le secret de la sécurité réside non seulement dans la robustesse des roues, mais aussi et surtout dans le système de freinage.

Les spécifications du Fiido Titan

Le Fiido Titan est un vélo électrique avec des pneus de 26×4″, sans rayons, et un moteur de 750W, avec 5 modes d’assistance. Il permet une vitesse maximale de 25 km/h (déverrouillable jusqu’à 45 km/h) et a une cassette de 9 vitesses. Il dispose d’une suspension hydraulique de 60 mm à la fourche avant.

Le cadre est en aluminium et toute la structure a été spécialement conçue pour un vélo de charge, avec une selle Velo™ assortie. À l’arrière, il y a un support, avec un design robuste et compatible avec divers accessoires.

En mettant l’accent sur la sécurité, le Fiido Titan est équipé d’un système de freinage hydraulique à 4 pistons, combiné avec des disques de 203×2,3mm, offrant ainsi des performances améliorées en matière de freinage. En conséquence de cette amélioration, il est certifié UL2849, offrant ainsi une plus grande confiance aux clients en termes de sécurité.

Mais ce n’est pas tout. Le Fiido Titan est équipé de roues en une seule pièce, sans rayons, réduisant ainsi le risque de casse des rayons et l’entretien conséquent. Ces roues peuvent supporter une charge allant jusqu’à 200 kg, y compris l’utilisateur et la charge sur les supports avant et arrière, ainsi que la possibilité de transporter des batteries supplémentaires.

Une assistance au pédalage douce et précise

Tout comme le Fiido X déjà examiné ici, le Fiido Titan comprend également un capteur de couple sur le pédalier. Cela permet à la puissance du moteur électrique d’être proportionnelle à l’intensité appliquée sur les pédales, au lieu d’un capteur de mouvement plus rudimentaire qui allume ou éteint simplement le moteur électrique.

Le grand avantage de ce capteur, en plus du confort d’utilisation, est la prolongation de l’autonomie en mode d’assistance, atteignant environ 130 km. Mais si cette autonomie n’est pas suffisante pour vos défis, vous pouvez ajouter des supports arrière pour 2 batteries supplémentaires et atteindre une autonomie totale d’environ 400 km.

Le Fiido Titan ne nécessite pas de clé pour fonctionner et peut facilement être déverrouillé via l’application sur smartphone ou par un code.

Une console de contrôle avec écran IPS

Au centre du guidon se trouve la console de contrôle de vélo électrique, avec un écran couleur IPS. Ce type d’écran, encore rare sur les vélos électriques, bénéficie d’une protection IP67 et permet d’avoir une meilleure perception des informations d’un simple coup d’œil, par rapport aux écrans LCD monochromes habituels.

Le nouveau vélo électrique Fiido Titan est maintenant disponible à l’achat, pour 1699 € (TTC).

Pour les 300 premiers achats, un ensemble d’accessoires d’une valeur de 200 € sera offert : sacoches arrière, support avant, béquille et garde-boue. L’expédition est gratuite à partir de l’entrepôt européen.

