Découvrez Ampère ! La nouvelle division de Renault dédiée aux voitures électriques et aux logiciels

Malgré ses plans connus depuis plusieurs mois, Renault a officialisé Ampere le 1er novembre dernier.

Avec une approche horizontale, cette nouvelle division de Renault a pour objectif d’être plus rapide, plus agile et plus innovante qu’une entreprise traditionnelle. Pour cela, le constructeur va transférer et appliquer les 15 années d’expérience qu’il a accumulées dans ce secteur.

Ainsi, Ampere de Renault cherche à démocratiser la voiture électrique sur le marché européen, en écartant l’idée que seuls ceux qui « ont beaucoup d’argent » peuvent se déplacer à batterie.

La division Ampere compte déjà 11 000 employés, dont 35% d’ingénieurs. De plus, elle possède 11 structures en France, dont 4 centres industriels : ElectriCity, composé des trois usines de Douai, Maubeuge et Ruitz, ainsi que celui de Cléon.

Créer un nouveau modèle d’entreprise, spécialisé dans les véhicules électriques et les logiciels, opérationnel dès aujourd’hui : quelle meilleure façon d’illustrer notre révolution et l’audace de nos équipes ? Infuser une vision d’entreprise durable et la traduire dans chaque processus et chaque produit. S’appuyer sur les fondations du Groupe et remettre en question toutes les façons de faire les choses. Former une équipe soudée et travailler pour le collectif. Tirer parti de nos racines françaises et être leader en Europe. Affirmer notre engagement envers nos clients, notre planète et ceux qui y vivent. La feuille de route d’Ampere est à la hauteur des ambitions du Groupe et je suis très fier de franchir cette grande étape.

C’est ce qu’a partagé le CEO de Renault, Luca de Meo.

Le dirigeant annoncera la stratégie d’entreprise de la nouvelle division du groupe le 15 novembre prochain, lors de la célébration de la première journée du marché des capitaux d’Ampere.

