AirDrop ne fonctionne pas ? Voici ce que tu peux faire

En soi, j’aime AirDrop, si seulement il n’y avait pas ces interruptions constantes. Deux transferts de l’iPhone vers le Mac fonctionnent parfaitement. Lors du troisième, soudainement, AirDrop se bloque, les envois échouent ou le système ne trouve plus l’appareil de réception. Le plus important : ne pas abandonner. Le fait qu’AirDrop ne fonctionne pas peut avoir de nombreuses causes. Nous vous montrons les erreurs les plus courantes et vous donnons nos propres expériences en tant que conseils.

Annuler, fermer l’application, réessayer

Vous voulez m’envoyer des photos d’AirDrop de votre iPhone vers votre Mac. L’iPhone détecte bien votre Mac, mais la connexion échoue constamment, peu importe le nombre de fois que vous essayez ? Essayez d’abord ce qui suit :

Annulez le transfert.

Redémarrez l’application depuis laquelle vous souhaitez envoyer.

Relancez le transfert AirDrop et vérifiez que l’appareil de réception est déverrouillé.

Si vous souhaitez transférer une grande quantité de données, essayez de le faire avec moins de données à la fois.

Sur des Mac plus anciens utilisés comme appareil de réception, il peut également être utile d’accéder à AirDrop dans la barre latérale du Finder.

On retrouve AirDrop dans le Finder sur un Mac

AirDrop ne fonctionne toujours pas ? Alors regardez les questions suivantes et leurs réponses :

AirDrop est-il activé pour les contacts ou pour tout le monde ?

L’appareil de réception n’est pas du tout visible ? Cela pourrait être dû aux nouveaux paramètres.

Depuis iOS 16.2, il n’y a plus l’option « visible en permanence » dans les paramètres, mais seulement « 10 minutes pour tout le monde ». Apple a introduit ce changement d’abord en Chine, puis dans le monde entier, pour limiter la réception accidentelle de données par des étrangers (et restreindre l’envoi irresponsable de fichiers sans contrôle de l’opérateur, du fournisseur ou de l’État).

Lors d’une mise à jour du système iOS, Apple modifie parfois les paramètres par défaut, c’est pourquoi cette erreur peut également vous concerner si vous aviez auparavant choisi tout autre chose.

Pour vérifier quels paramètres vous avez, allez dans « Réglages » > « Général » > « AirDrop » (appareils iOS) ou « Menu » > « AirDrop » (Mac).

Si « Réservé aux contacts » est sélectionné, votre appareil d’envoi doit figurer dans vos contacts ou utiliser le même identifiant Apple.

Choisissez « 10 minutes pour tout le monde » ici et réessayez d’envoyer les données.

Les paramètres AirDrop sur l’iPhone

Puis-je utiliser AirDrop sans Wi-Fi ?

Vérifiez si le Bluetooth et le Wi-Fi sont activés sur les deux appareils, car vous avez besoin des deux pour utiliser AirDrop.

Cependant, AirDrop ne nécessite pas de connexion Internet via Wi-Fi et peut donc même transférer des données à bord de l’avion ! La technologie utilisée est le Wi-Fi Direct. Ainsi, vous pouvez occuper votre temps lors d’un vol de retour de vacances en échangeant déjà des photos de vacances avec vos compagnons de voyage à bord de l’avion – du moins s’ils utilisent également des appareils Apple.

Quelle est la portée d’AirDrop ?

Comme AirDrop utilise le Bluetooth, la portée officielle est de 9 mètres, mais ce ne sont pas seulement les murs qui perturbent la réception, les étagères et les objets peuvent également être sur le chemin. Essayez donc de rapprocher les appareils les uns des autres.

Si vous transférez d’un iPhone à un autre, vous pouvez coller les appareils tête à tête et essayer à nouveau votre chance.

Transfert de données via AirDrop sur des iPhones

Puis-je montrer à AirDrop que le destinataire existe ?

Cette astuce vient de mon expérience personnelle. Si AirDrop ne me montre pas un appareil comme destinataire, même si AirDrop est activé et qu’il n’y a aucun problème technique, il m’a déjà aidé à envoyer des fichiers dans l’autre sens.

Pour cela, il vous suffit d’envoyer quelque chose depuis l’appareil destinataire initial vers l’expéditeur prévu. Ensuite, l’autre appareil apparaît parfois dans la liste et vous pouvez envoyer un fichier via AirDrop dans la direction prévue comme prévu.

Un redémarrage aide-t-il en cas de problèmes avec AirDrop ?

L’extinction et l’allumage ont déjà résolu de nombreux problèmes techniques et fonctionnent souvent également en cas de difficultés avec AirDrop.

Essayez d’abord de mettre les appareils de transmission en mode avion (mode hors ligne) pendant environ 30 secondes ou de couper la connexion Wi-Fi et Bluetooth.

Si cela ne suffit pas, éteignez complètement votre iPhone/iPad, puis rallumez-le, et redémarrez votre Mac.

Pour plus de sécurité, redémarrez également votre routeur une fois, si tout cela ne fonctionne pas.

Un redémarrage sur Mac et sur iPhone peut résoudre les problèmes d’AirDrop

Les proxy, VPN ou pare-feu perturbent-ils la transmission avec AirDrop ?

Utilisez-vous un VPN ou un proxy en arrière-plan ou avez-vous activé un pare-feu ? Cela peut perturber la transmission avec AirDrop car il redirige tout le trafic réseau.

Ai-je activé un serveur proxy ?

Un serveur proxy peut perturber AirDrop ou affecter sa fonctionnalité, en particulier s’il n’est pas correctement configuré. AirDrop utilise une connexion peer-to-peer directe entre les appareils pour échanger des fichiers sans fil. Si un serveur proxy est activé dans la configuration réseau, cela peut entraîner une interruption de la connexion directe entre les appareils.

Pour savoir si vous utilisez un proxy sur votre Mac, vous pouvez suivre les étapes suivantes, qui peuvent varier en fonction de la version de macOS :

Cliquez sur le menu Apple en haut à gauche de votre écran. Sélectionnez « Préférences Système » dans le menu déroulant. Cliquez sur « Réseau » dans la fenêtre des préférences système. Recherchez la connexion réseau active qui aura un symbole vert à côté. Cliquez sur le bouton « Avancé » en bas à droite de la fenêtre. Cliquez sur l’onglet « Proxy » en haut de la fenêtre Avancé. Vérifiez si l’une des options de proxy est sélectionnée. Si oui, vous utilisez un proxy. Si vous utilisez un VPN, vous devriez voir un symbole VPN dans la barre de menu en haut de votre écran.

Pour vérifier si vous utilisez un serveur proxy sur l’iPhone, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone. Appuyez sur « Wi-Fi » ou « Données mobiles », en fonction du réseau que vous utilisez actuellement. Recherchez le nom du réseau auquel vous êtes connecté et appuyez sur l’icône « i » à côté. Faites défiler vers le bas jusqu’à la section « Proxy HTTP ». Si une adresse y est répertoriée, vous utilisez un proxy. Pour déterminer si vous utilisez un VPN, recherchez un symbole VPN dans la barre d’état en haut de l’écran. Si vous voyez un symbole VPN, vous utilisez un VPN.

Mon Mac ou mon iPhone est-il connecté à un serveur VPN ?

Si vous êtes connecté via un serveur VPN, cela sera indiqué à la fois sur Mac, sur iPhone ou iPad par un symbole dans la barre d’état. Selon le fournisseur de VPN, le logo du logiciel VPN peut également y figurer.

L’iPhone affiche un symbole de connexion VPN, tandis que le Mac utilise parfois le logo du fournisseur.

Mon Mac ou mon iPhone est-il derrière un pare-feu ?

Pour Mac, vous trouverez cette information ici : Préférences -> Sécurité -> Pare-feu.

L’iPhone/iPad n’a pas de pare-feu intégré, donc si vous n’utilisez pas d’application pour cela, vous pouvez supposer qu’il n’est pas activé.

Les préférences système vous indiquent si votre Mac est protégé par un pare-feu

Que faire si AirDrop ne fonctionne toujours pas ?

AirDrop ne fonctionne toujours pas ? Vous pouvez essayer ce qui suit :

Les appareils d’envoi et de réception sont-ils dans le même réseau Wi-Fi ? Ce n’est pas obligatoire pour AirDrop, mais cela peut faciliter la transmission.

Le volume de données est-il trop important ? Théoriquement, il n’y a pas de limite au nombre de photos que vous pouvez transférer simultanément, mais en pratique, une quantité excessive de données peut surcharger les systèmes.

Vérifiez dans les paramètres si les appareils d’envoi et de réception ont installé les dernières versions d’iOS ou de macOS. Installez les mises à jour en attente si ce n’est pas le cas.

L’un des appareils est-il en mode Ne pas déranger ? Cela peut également empêcher la réception dans certains cas.

Déconnectez-vous et reconnectez-vous à iCloud.

Réinitialisez les paramètres réseau sur l’iPhone. Cependant, vous devrez saisir à nouveau le mot de passe pour tous les réseaux connus jusqu’à présent. Les paramètres VPN seront également supprimés et vous devrez réappairer les appareils Bluetooth.

Si vous souhaitez malgré tout essayer votre chance, allez dans Paramètres -> Général -> Réinitialiser sur votre iPhone/iPad. Vous pouvez sélectionner « Réinitialiser les paramètres réseau ».

Si vous souhaitez malgré tout essayer votre chance, allez dans Paramètres -> Général -> Réinitialiser sur votre iPhone/iPad. Vous pouvez sélectionner « Réinitialiser les paramètres réseau ». Cela semble trivial, mais parfois la technologie a tout simplement besoin d’une pause lorsque AirDrop ne fonctionne pas. Si votre connexion échoue, attendez quelques minutes, puis réessayez.

Les alternatives à AirDrop si rien ne fonctionne

Si vos appareils sont connectés à Internet, vous pouvez souvent transférer des données plus facilement via des applications de messagerie comme WhatsApp, Signal, Instagram ou même par e-mail. Cependant, les quantités de données sont limitées et la taille des images est souvent réduite lors de l’envoi, de sorte que le destinataire ne reçoit pas l’original. Vous pouvez transférer de grandes quantités de données via des services web tels que Dropbox ou WeTransfer sur Internet.

Cependant, il existe également d’autres services alternatifs qui sont assez proches du concept d’AirDrop :

Nous avons déjà parlé de Syncthing il y a un an : ce logiciel est, avec NearDrop, l’une des meilleures solutions pour échanger des données entre Apple et Android.

KDE Connect est une autre alternative intéressante.

LocalSend envoie des données dans le même réseau Wi-Fi et est donc particulièrement intéressant si vous envoyez principalement à vous-même ou à des membres de votre famille.

Au final

Si AirDrop fonctionne normalement, mais pas dans un cas particulier, il est souvent préférable de redémarrer le logiciel et les appareils, comme pour de nombreux problèmes techniques. Si AirDrop ne fonctionne pas du tout entre les appareils, vérifiez les paramètres. Avec nos conseils, vous résoudrez le problème d’une manière ou d’une autre, nous en sommes sûrs.