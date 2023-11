Bons Plans 11.11 GeekBuying : Notre nouvelle sélection des batteries à prix cassés !

C’est le moment de l’année tant attendu : le 11.11, la plus grande vente en ligne de l’année. Chez GeekBuying, cette période est marquée par d’incroyables réductions de prix. Pour vous aider à tirer le meilleur parti de cette occasion, nous avons préparé un guide d’achat complet pour le 11.11. Dans cet article, nous mettrons en avant notre sélection de batteries OUKITEL, des solutions énergétiques innovantes qui répondront à vos besoins en électricité. Il vous suffira de cliquer pour réaliser des économies significatives sur les articles qui vous intéressent.

Les codes promo à appliquer

Permettez-moi d’abord de vous présenter les codes de coupons que disponibles spécialement pour le 11.11:

Code coupon GKB231150 : Obtenez une remise de 50$ pour toute commande d’au moins 550$ .

: Obtenez une remise de . Code coupon GKB231125 : Bénéficiez d’une remise de 25$ pour toute commande supérieur à 300$ .

: Bénéficiez d’une remise de . Code coupon GKB231120 : Profitez d’une remise de 20$ pour une commande au dessus de 200$ .

: Profitez d’une remise de . Code coupon GKB231115 : Obtenez en plus une réduction de 8%, jusqu’à 15$ de commande

: En remise cumulable vous avez 15$ de réduction pour toute commande de 400$ et 10$ de remise sur 250$ de commande lors d’un paiement avec PayPal, Klarna ou par carte de crédit/débit.

De plus, ne manquez pas la remise G-coin supplémentaire, qui peut vous faire économiser jusqu’à 20$. Voici comment ça fonctionne au final :

Pour accéder à la page regroupant tous les produits en promotion vous pouvez cliquez sur le lien ci-dessous :

Maintenant, plongeons dans certaines de nos offres de produits pour la vente du 11.11. Chaque offre est limitée dans le temps, alors assurez-vous de les saisir pendant qu’elles sont disponibles.

Liste des batteries de notre sélection en bons plans

Batterie OUKITEL BP2000 + 2 x Batterie OUKITEL B2000

Cet ensemble de générateur solaire est idéal pour les besoins énergétiques importants. Avec une capacité de 2048Wh/640000mAh, il peut alimenter de nombreux appareils. Il offre une sortie AC de 2200W, une fonction UPS de 2000W, une charge AC de 1800W, et la possibilité d’ajouter jusqu’à 7 packs de batteries supplémentaires. De plus, il dispose de 15 sorties pour répondre à tous vos besoins en électricité. Profitez d’une réduction de 14.13 euros lors du paiement avec le code de réduction « NNNFROBP3 » pour cette offre exceptionnelle jusqu’au 30 novembre 2023. ➡️ Lien vers le produit.

Batterie OUKITEL BP2000 + Batterie OUKITEL B2000

Pour une source d’énergie portable fiable, ce générateur solaire offre une capacité de 2048Wh/640000mAh, une sortie AC de 2200W, une fonction UPS de 2000W et une charge AC de 1800W. Vous avez également la possibilité d’ajouter jusqu’à 7 packs de batteries supplémentaires pour une autonomie encore plus longue. Avec 15 sorties, ce générateur répondra à tous vos besoins électriques. Utilisez le code de réduction « NNNFROBP2 » pour bénéficier d’une réduction de 14.13 euros. L’offre est valable jusqu’au 30 novembre 2023. ➡️ Lien vers le produit.

Batterie OUKITEL P2001 Ultimate 2000W

Ce générateur solaire puissant offre une capacité de 2000Wh et des sorties AC à onde sinusoïdale pure. Il est équipé de ports USB-C PD 100W et QC3.0 pour une recharge rapide. Bénéficiez d’une réduction de 14.13 euros en utilisant le code de réduction « NNNFROP01« . Profitez de cette offre exceptionnelle jusqu’au 30 novembre 2023 pour obtenir ce générateur à un prix avantageux de 834.87 euros. ➡️ Lien vers le produit.

Batterie FOSSiBOT F3600

Ce générateur solaire offre une capacité de 3840Wh et une sortie AC de 3600W. Il se recharge entièrement en seulement 1,5 heures et propose 13 ports de sortie. Équipé d’un écran LCD, d’une lampe torche amovible et d’une lampe LED de 3W, il est idéal pour une utilisation en extérieur. Achetez-le au prix réduit de 1579.00 euros en utilisant le code de réduction « NNNFRDEF3600 » avant le 30 novembre 2023. ➡️ Lien vers le produit.

Batterie OUKITEL BP2000 Balcon

Ce générateur solaire offre une capacité de 2048Wh/640000mAh et une sortie AC de 2200W, avec la possibilité d’ajouter jusqu’à 7 packs de batteries supplémentaires. Il est compatible avec 99% des plantes électriques de balcon. Utilisez le code de réduction « NNNFRBP2B » pour bénéficier d’une réduction de 14.13 euros. Profitez de cette offre spéciale jusqu’au 30 novembre 2023 pour l’obtenir à un prix avantageux de 1034.87 euros. ➡️ Lien vers le produit.

Batterie OUKITEL ABEARL P5000

Avec une capacité de 5120Wh, cette unité offre une sortie AC de 2200W et une charge AC rapide de 1800W. Elle dispose également de ports USB-C de 100W et de 15 sorties au total. Profitez d’une réduction de 14.13 euros en utilisant le code de réduction « NNNFRABP5000« . Cette offre est valable jusqu’au 30 novembre 2023, ce qui vous permet d’obtenir ce générateur solaire à un prix réduit de 2384.87 euros. ➡️ Lien vers le produit.

Batterie OUKITEL P1201E

Ce générateur solaire de 960Wh offre une sortie AC de 1200W (avec une capacité de crête de 2400W) et 11 sorties au total. Vous pouvez le recharger entièrement en seulement 1,5 heures. Profitez d’une réduction de 14.13 euros en utilisant le code de réduction « NNNFRP12E » pour cette offre spéciale jusqu’au 30 novembre 2023, vous permettant d’acquérir ce générateur à un prix avantageux de 484.87 euros. ➡️ Lien vers le produit.

N’oubliez pas que ces offres sont éphémères. Pour découvrir d’autres produits exceptionnels disponibles pendant la vente du 11.11, rendez-vous sur la page dédiée aux offres.