Les fabricants se donnent à fond, mais les voitures électriques deviennent de plus en plus difficiles à vendre

Tout d’abord, il convient de souligner que bien qu’ils aient presque été la voiture préférée, les voitures électriques sont relativement récentes, de sorte que des rapports étudient fréquemment leur pénétration sur le marché et leur performance en général.

Un article de Business Insider indique maintenant que les constructeurs automobiles constatent une accumulation des stocks et que le chemin vers leurs objectifs ralentit, pour diverses raisons.

Selon l’article, les concessionnaires américains se plaignent de la difficulté de vendre des modèles électriques et pour attirer des acheteurs, ils doivent mener des campagnes promotionnelles agressives.

En effet, contrairement à la tendance jusqu’à présent, les acheteurs réfléchissent davantage en comparant les performances des modèles électriques avec celles des hybrides et des modèles à combustible fossile.

Cette impasse et ce processus de prise de décision plus long peuvent compliquer les prévisions des constructeurs en termes de demande et, par conséquent, nuire à leur approche.

La plupart des concessionnaires retirent maintenant les véhicules électriques de leur offre, ce qui fausse probablement les rapports que les constructeurs analysent. Je pense que les ventes de voitures électriques sont encore plus lentes qu’elles ne le pensent réellement.

A expliqué Vince Sheehy, un concessionnaire automobile de la région de Washington, D.C., ajoutant que « peu importe la déclaration que quelqu’un peut faire sur le coût à long terme d’une voiture, si le prix dépasse 45 000 dollars [environ 42 000 euros], il reste très élevé ».

Par ailleurs, les taux d’intérêt élevés et l’investissement chinois ont incité certaines entreprises à ralentir leurs plans d’électrification, réduisant ainsi leurs objectifs de vente.